Экология 04 марта 2024, 09:15 РЭО назвал регионы с ростом жалоб на вывоз отходов РЭО

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Российский экологический оператор сообщил о росте жалоб на работу региональных операторов Астраханской, Волгоградской, Краснодарского края, Республики Калмыкия в социальных сетях и цифровом сервисе «РЭО Радар».

«Отмечается заметный рост количества жалоб в социальных сетях на работу регоператора ООО „Экоцентр“ в зонах его деятельности в Астраханской области и Республике Калмыкия. Жители недовольны качеством работы компании в части вывоза отходов с контейнерных площадок. Также жалобы зафиксированы в Санкт-Петербурге, Челябинской, Московской и Нижегородской областях, а также Республике Татарстан. Основной причиной неполадок явились погодные условия, а именно сильнейшие снегопады и крайне низкие температуры. Сейчас ситуация в указанных регионах нормализовалась. Работа регоператоров стабилизирована, количество жалоб в цифровом сервисе „РЭО Радар“ сократилось кратно», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Также всплеск сообщений по вывозу ТКО в указанных зонах деятельности региональных операторов АО «Невский экологический оператор» (Санкт-Петербург), ООО «Центр коммунального сервиса» (Челябинская область), ООО «Сергиево-Посадский РО» (Московской области), ООО «УК ПЖКХ» (Республике Татарстан) и ООО «Нижэкология-НН» (Нижегородской области) был зафиксирован с начала 2024 года.

«Мониторинг деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами ведется на постоянной основе, он помогает обеспечить бесперебойность предоставления населению коммунальной услуги по сбору и вывозу ТКО», — добавил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

В текущем году не поступало жалоб в цифровой сервис «РЭО Радар» по таким регионам, как Магаданская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ.