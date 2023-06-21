Экология 21 июня 2023, 16:24 РЭО назвал регионы с нарушениями в вывозе отходов и содержании мусорных площадок

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Проверки прошли в Республиках Башкортостан, Хакасия и Калмыкия, Архангельской, Волгоградской, Омской областях, а также в Красноярском крае. Были выявлены нарушения вывоза ТКО и контейнерные площадки в плохом состоянии, их полное отсутствие в некоторых населенных пунктах, отсутствие просветительской работы с населением.

Сотрудники регионального блока Российского экологического оператора провели выездные мероприятия по оценке деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в ходе которых обнаружили ряд нарушений как в работе региональных операторов, так и органов власти.

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«Для совершенствования системы обращения с твердыми коммунальными отходами РЭО проводит регулярные рабочие встречи с представителями органов исполнительной власти регионов и региональных операторов. Во время выездных мероприятий возможно более детально погрузиться в проблемы конкретного региона и проработать их решение, исходя из специфики субъекта. Выявляется ряд вопросов, требующих системного решения — это и ответственность по вывозу строительных, а также растительных отходов, образованных при уходе за древесно-кустарниковыми посадками, и недостаточное наличие у регоператоров данных на потребителей коммунальной услуги», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Во время рабочей поездки в Красноярский край сотрудники РЭО выявили следующие факты: недостаточная разъяснительная работа с населением по вопросам обращения с ТКО, неудовлетворительное состояние контейнерных площадок в сельских населенных пунктах и труднодоступных территориях, а в некоторых из них и полное отсутствие мест накопления ТКО и тем самым отсутствие коммунальной услуги по вывозу ТКО, а также низкий уровень цифровизации региона в области обращения с отходами.

Территория Красноярского края поделена на 14 технологических зон, в которых осуществляют деятельность 8 региональных операторов (АО «Автоспецбаза», ООО «Рециклинговая Компания», ООО «Эко-Транспорт», ООО «РостТех», ООО «ПромТех», ООО «КРК», МУП «УККР», МУП г. Минусинска «МГХ»).

По итогам обследования мест накопления отходов, проведенных совещаний и встреч, совместно с участниками были выработаны решения по улучшению качества предоставления потребителям Красноярского края коммунальной услуги по обращению с ТКО и учтены в работе как региональными операторами, так и субъектами РФ.

«Каждый субъект РФ имеет свои сложившиеся особенности в предоставлении коммунальной услуги по вывозу ТКО, при этом есть основные и общие проблемы, которые на сегодня влияют на качество предоставления услуги. Это и отсутствие достаточного количества контейнерных площадок, а также их содержание, несоблюдение графиков вывоза, особенно в ИЖС. Также из-за недостаточной информации у регионального оператора по местонахождению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей имеются сложности с заключением договоров в 100% объеме. А еще, как ни странно практически полное отсутствие совместной работы как органов власти, так и регоператора с населением. РЭО совместно со всеми участниками сферы обращения с ТКО занимается детальной проработкой решения существующих проблемных вопросов. Как показала практика, обеспечение реализации норм законодательства в области обращения с ТКО в России, развитие и совершенствование этой сферы нуждается в комплексном подходе с участием каждого региона», — отметил заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов.