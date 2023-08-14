Экология 14 августа 2023, 17:30 РЭО назвал регионы РФ с самой дешевой и дорогой упаковочной пленкой РЭО

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Электронная торговая площадка по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), созданная при поддержке Российского экологического оператора, ввела индекс цен, который помог выявить самую дешевую и дорогую упаковочную пленку в стране.

«В июле у пользователей ЭТП появилась возможность выгружать анализ цен на вторсырье по регионам. Мы изучили цены на макулатуру, выявили самые дешевые и дорогие лоты в разных субъектах РФ. Теперь проанализировали отходы полимеров и выявили, что дешевле всего торгуются полимерами ПНД (пленкой) в Красноярском крае, а дороже всего — в Челябинской области. Индекс цен — этой точный инструмент аналитики и оценки рынка, формирующегося в рамках экономики замкнутого цикла и развития отрасли обращения с отходами», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Самые дешевые полимеры ПНД (HDPE) продаются в Красноярском крае по цене 2,5 рубля за килограмм, самые дорогие — в Челябинской области по цене 40 рублей за кг и Нижегородской — 18 рублей за кг. Дешевле всего полимеры ПП продаются также в Красноярском крае (2,5 рубля за кг), дороже всего — в Москве (10 рублей за кг).

«Раздел „Индекса цен“ представляет собой данные о текущем спросе, наличии вторсырья на рынке. Это минимальные и максимальные цены по каждой категории вторсырья и вторичных материальных ресурсов», — сказал руководитель проекта по ЭТП Заур Абдурахимов.

Можно сразу на основе полученной аналитики планировать стоимость лотов. Индекс — актуальный показатель для оценки ситуации на рынке, который формируется в рамках экономики замкнутого цикла. В дальнейшем планируется реализовать прогноз изменения цены на ближайший месяц.