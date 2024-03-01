Экология 01 марта 2024, 12:51 РЭО назвал регионы-лидеры по передаче данных об отходах РЭО

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Нижегородская, Челябинская, Свердловская и Иркутская области, а также Республика Башкортостан стали лидерами по внесению информации о мусорных контейнерах, объектах утилизации отходов и полигонах в федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).

В соответствии с Приказом Минприроды № 919, субъекты РФ должны своевременно передавать информацию об источниках образования и местах накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), а также об объектах обработки, утилизации и размещения ТКО и о нормативах накопления ТКО.

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«На текущий момент информацию в ФГИС УТКО передают 85 субъектов Российской Федерации. Среди лидеров можно отметить Нижегородскую, Челябинскую, Свердловскую и Иркутскую области, а также Республику Башкортостан. Всего они передали данные по 161 976 местам накопления отходов, 253 объектах инфраструктуры и 5 224 184 источниках образования отходов. ФГИС УТКО позволяет сделать отрасль по обращению с отходами прозрачной, а также является еще одним шагом для построения экономики замкнутого цикла в нашей стране», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Количество внесенных в ФГИС УТКО мест накопления отходов в Нижегородской области составило 35 810, в Челябинской — 33 876, Свердловской — 28 639, Иркутской — 26 480, Республике Башкортостан — 37 171, объектов инфраструктуры в Нижегородской области — 24, Челябинской — 35, Свердловской — 57, Иркутской — 67, Башкирии — 70 и источников образования отходов в Нижегородская области — 526 018, Челябинской — 169 682, Свердловской — 380 833, Иркутской — 101 405, Башкортостане — 4 046 246.

В конце рейтинга по загруженной информации находятся Ивановская область, Республика Бурятия и Астраханская область.

«С момента начала эксплуатации ФГИС УТКО 1 декабря 2023 года РЭО ведет работу по обучению пользователей и решению вопросов, возникающих у поставщиков данных. В частности, проведены видеоконференции со всеми субъектами РФ, мы обсудили ввод данных и ответили на вопросы. Также проводятся еженедельные консультации в формате видеоконференции с проблемными регионами», — отметил заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров.

Актуальные данные о поступившей информации можно посмотреть на сайте ФГИС УТКО.