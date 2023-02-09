Экология 09 февраля 2023, 10:32 РЭО назвал регионы-лидеры по исполнению эконормативов

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Они разметили лотов на исполнение РОП на 229 млн рублей

Московская, Новосибирская область, Удмуртская республика, Красноярский край и Кемеровская область вошли в топ-5 регионов по числу лотов на выполнение услуги по исполнению расширенной ответственности производителей (РОП) на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП).

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Российский экологический оператор проанализировал модуль для исполнения нормативов и выявили 72 лота по услуге, размещенных пользователями Биржи ВМР, на 229 млн рублейй.

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«Биржа ВМР в первую очередь создавалась для того, чтобы сделать более прозрачным и контролируемым процесс исполнения РОП. Ведь зарегистрироваться на площадке могут только прошедшие верификацию утилизаторы. Для этого им нужно подтвердить свои мощности и быть внесенными в реестр. Пока законопроект о РОП находится на рассмотрении. Но когда он будет принят, то производителям придется либо платить экосбор, либо заниматься самостоятельной утилизацией. Имеется в виду, что такую услугу можно купить у проверенных организаций, и все они как раз будут размещены на нашей Бирже. Уже сейчас там выставлено 72 лота с такой услугой, это 26% от всех лотов. Больше всего они представлены такими регионами, как Московская, Новосибирская область, Удмуртская республика, Красноярский край и Кемеровская область», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«Больше всего лотов с услугой по выполнению нормативов РОП выставили Московская область — 17 лотов на 119 млн рублей (шины, покрышки, резина, текстиль), Новосибирская область — 9 лотов на 49 млн рублей (ПЭТ, ПВД, стекло, макулатура), Удмуртская республика — 7 лотов на 15 млн рублей (текстиль, шины, резина, отходы полимерные, картон), Красноярский край — 6 лотов на 7 млн рублей (ПНД, ПП, шины, покрышки, отходы резины), Кемеровская область — 5 лотов на 39 млн рублей (шины, покрышки, отходы резины)», — сказал руководитель проекта «Биржа ВМР» Заур Абдурахимов.

Расширенная ответственность производителей (РОП) — механизм экономического регулирования, который обязывает производителей и импортеров отвечать за утилизацию отходов от использования своих товаров. Согласно принципу «загрязнитель платит», чем менее экологичная упаковка, тем выше будет ставка экосбора. Для совершенствования системы РОП был разработан законопроект.

Законопроектом предлагается перенести ответственность за утилизацию упаковки на ее производителей и исключить возможность выполнения нормативов утилизации отходов специально созданными ассоциациями. Предлагается также установить ответственность по утилизации всего объема выпускаемой упаковки с 1 января 2025 года (сейчас нормативы утилизации упаковки составляют 10−45%), отдельные категории товаров ждет ежегодное повышение норматива не менее, чем на 10%. Меры должны стимулировать производителей переходить на перерабатываемую упаковку.

Электронная торговая платформа РЭО https://etp.reo.ru/#/ начала работать в сентябре 2022 года. На ней представлены вторичные ресурсы и сырье, их можно покупать и продавать, заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП. По данным на декабрь 2022 года, к бирже ВМР присоединились свыше 600 игроков сферы обращения с отходами.