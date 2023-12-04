Экология 04 декабря 2023, 15:00 РЭО назвал победителей Зеленой премии — 2023 РЭО

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Российский экологический оператор наградил победителей Зеленой премии — 2023. На конкурс было подано более 3800 заявок от представителей бизнеса, общественных и волонтерских организаций, активных граждан и блогеров. Победители получили денежные призы на общую сумму 5,8 млн рублей. Результаты премии опубликованы на сайте РЭО.

«За три года проведения премии изменилась к лучшему экологическая ситуация в России и стало значительно больше проектов, ориентированных на рециклинг отходов, а также в целом — осознанное потребление, создание комфортной и безопасной среды для жизни. Если на первую премию в 2021 году было заявлено 1000 инициатив, то в этот раз принято уже почти четыре тысячи. Спасибо всем, кто представил свои проекты в этом году. Благодарю вас за активную позицию и усилия, вложенные в здоровье окружающей среды и экологии. Уверяю, они уже приносят свои плоды и не останутся незамеченными в будущем», — отметила вице-премьер Виктория Абрамченко.

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«Зеленая премия — в первую очередь не про цифры, а про вклад в защиту окружающей среды со стороны каждого жителя нашей страны. Будь то маленький региональный проект или масштабный федеральный, все они направлены на то, чтобы помочь людям поменять свою модель поведения, стать более экологически осознанными. В 2023 году жюри рассмотрело 3808 заявок в шести номинациях. Многие проекты подаются уже не первый раз, а какие-то только начинают свой путь, поэтому мы ценим каждого участника, проявляющего инициативу, и желаем им удачи в последующие годы проведения конкурса. А победителей мы от всей души поздравляем», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В 2023 году жюри оценивало проекты в шести номинациях «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты», «Корпоративные проекты», «Экологичные практики в строительстве». Закрытая номинация «Регионы России», или Зеленый рейтинг, проводился на основе методологии РЭО, включающей статистические данные и результаты соцопроса.

Денежные призы для победителей составили от 57 до 350 тысяч рублей в номинациях «Общественные и волонтерские проекты», «Образовательные проекты» и «Культурные и медийные проекты». Всего участники получат 5,8 миллиона рублей для своих проектов.

Членами жюри стали представители государственных учреждений, работающих с вопросами экологии, участники отрасли по обращению с отходами, представители науки и бизнеса. Ими были отобраны наиболее результативные проекты, показавшие максимальную масштабность и вовлеченность граждан, а также возможность распространения проектов на территории всей страны. В список победителей вошли:

Общественные и волонтерские проекты

1 место — Волонтерский центр «ВМЕСТЕ» МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана, добровольческая студенческая организация, основанная в 2016 году. За 7 лет существования университетский волонтерский отряд превратился в крупнейший волонтерский центр Подмосковья. За это время было собрано 840,250 тонны отходов, проведено 347 экомероприятий, задействовано 5083 волонтера, привлечено более 37 680 участников мероприятий и высажено 102 860 деревьев.

2 место — «Водорослям крышка!», проект вовлекает население в раздельный сбор отходов и помощь экосистеме реки Волги. Проект охватил 100 тысяч школьников и педагогов региона, а в 2023 году к проеку присоединились 10 муниципальных образований Саратовской области. Всего было вовлечено 350 детсадов и школ, самостоятельно к проекту присоединилось более 50 организаций. За 4 сезона (полугодия) собрано более 15 тонн пластиковых крышечек, а на средства, вырученные от вторичной переработки пластика, закуплены и выпущены в Волгу 87 тысяч мальков растительноядных видов рыб, являющихся санитарами реки (сазан, толстолобик и белый амур).

3 место — Образовательный фестиваль «Все циклично», проект был реализован в городе Липецке, в нем также участвовали жители городов Лебедянь, Грязи, Усмань, Липецкого и Грязинского районов. Ключевыми событиями проекта являются экологические фестивали, в ходе которых участники смогли познакомиться с мастерской переработки, узнать о деятельности экологической лаборатории, лесо-климатических проектах и лесовосстановлении. Большой акцент был сделан на вовлечение в раздельных сбор отходов. В проекте приняли участие более 5000 человек, собрано 15 тонн макулатуры, 50 кг текстиля и 350 кг пластика, высажено 500 деревьев.

Инициативы отраслевых компаний

1 место — СИБУР/Vivilen, пластиковая упаковка Vivilen, созданная с применением вторичных полимеров. Коллаборация Vivilen с компаниями «Родник Прикамья», «Лента» и «Буматика» охватила 1,2 млн человек. Было собрано 24 тонны ПЭТ-бутылок, прирост продаж к аналогичному периоду в 2023 году составил 20%. В рамках коллаборации Vivilen и Visit Tyumen организовали цепочку экономики замкнутого цикла, начиная со сбора ПЭТ и заканчивая получением экоупаковки. Участие в спортивных марафонах Москвы, Нижнекамска, Уфы и Казани было реализовано через организацию зон раздельного сбора пластика. Количество участников, узнавших о цикле переработки пластика, составило примерно 93 тысячи человек. А количество бутылок, отправленных на переработку, около 435 тысяч. Всего проект охватил 1,5 млн человек.

2 место — смарт-сервис TOLKOVO, сервис для сбора ненужных вещей. «Толково» — единственный проект в РФ, способный оцифровать текстильные отходы, а также влиять на качество и подготовку сдаваемого сырья населением. Одна кнопка на сайте заменяет 200 городских контейнеров для сбора ненужных вещей, процесс отправки вещей занимает 2 минуты. На данный момент установлено 3000 точек приема вещей в Санкт-Петербурге и Москве, в базе числится более 12 000 человек, сдавших вторсырье. В переработку отправляется от 30 тонн вещей ежемесячно. С проектом сотрудничают более 20 топовых партнеров: Халва, 5post, Lamoda, ЛитРес, Ночлежка, Свет Дети, Детский мир и прочие.

3 место — ООО «Спецавтохозяйство», сеть пунктов выкупа вторичных материальных ресурсов «Экодом». Единственная сеть пунктов, в которой принимают и выкупают 35 видов отходов, от зубных щеток до автошин. С марта 2021 года компания открыла 7 «Экодомов», за это время на переработку было отправлено 3 200 тонн вторсырья и почти 3000 автошин, выплачено 14,7 млн рублей. Средний чек в экодоме составляет 104 рубля (размер месячной платы жителя Удмуртии за вывоз отходов). В марте 2023 года в Минприроды России рекомендовали регионам страны перенимать удмуртский опыт открытия экодомов. Экскурсии в рамках проекта посетили 6000 малышей, школьников, студентов, пенсионеров. Всего проект охватил 600 тысяч человек.

Культурные и медийные проекты

1 место — проект «Зеленый стандарт» от Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема». Проект направлен на экологизацию пространств и событий России с комплексным подходом и системой партнерских сервисов от РЭО и движения «Экосистема». В 2023 году экологизировано 25 молодежных форумов, среди которых один международный («Евразия Global»), 16 всероссийских, 8 окружных. Всего в мероприятиях в рамках экологизации в 2023 году приняли участие свыше 15 000 человек, которые посетили мастер-классы, лекции, стали участниками экосообществ и приобщились к экологической повестке.

2 место — проект «Инфинити Пластик», И П Коковкин А. А. Было создано оборудование для мастерских, работающих на базе лагеря «Артек», Всероссийского форума Экосистема «Заповедный край». экодомов в Ноябрьске, Новом Уренгое, Салехарде, Нижнем Тагиле, а также для передвижной мастерской «Зеленый фургон». За 2 года мы провели были проведены лекции и мастер-классы для более чем 10 000 человек. Мастерские переработки открыты в 25 городах. С помощью собственного оборудования произвели мебель (столы, стулья, стеллажи) и малые архитектурные формы (уличные скамейки, арт объекты и информационные стенды) из вторсырья для ресторанов, вузов и предприятий.

3 место — проект из Татарстана «Ният: экологизация сознания» от автономной некоммерческая организации «Центр проектных инициатив „Шаг“». Проект нацелен на воспитание детей в духе устойчивого развития в современном мире и формирование экологического сознания подрастающего поколения. Были опубликованы статьи с главными лицами проекта — детьми Рамиром и Лианой — в печатном (тираж: 5000 экземпляров) и электронном журнале Cool Kids. Также идет работа по обучающему циклу на тему экологического воспитания и экологического развития — видеолекций и прямых эфиров с Российским обществом «Знание».

Образовательные проекты

1 место — городской экологический проект «Ростов — город будущего» от МБУ ДО «Дворец детей и молодежи» Ростова-на-Дону. Проект реализуется с 2020 года, он направлен на развитие системы раздельного сбора отходов в Ростове-на-Дону, формирование экологической культуры и переход к рациональной модели потребления. Участвуют все школы и учреждения дополнительного образования города. Всего проведено 8000 экологических акций и 10 365 экологических уроков, собрано для переработки 250 тонн макулатуры, разработано 600 исследовательских эколого-биологических проектов.

2 место — проект «Эко-баттл „Калининград собирает раздельно“ ГАУ ДО „Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма“. Проект представляет собой новый формат экологических активностей — эко-баттл, включающий в себя мастер-классы, флешмобы, книгообмен и лотереи с экоподарками. За 2023 в рамках проекта, который охватил более 1500 человек из 70 школ, собрано более 20 тонн вторичного сырья.

3 место — проект «Экошкола НИУ ВШЭ» от Института экологии ВШЭ. Проект позволил внедрить наставничество между студентами и школьниками для развития управленческих компетенций у первых и дополнительной мотивации у вторых. Участники проекта стали инициаторами «Лектория ЭкоШколы: компетенции будущего, проекты настоящего», цикла открытых лекций ведущих ученых и экспертов России для молодежи, создания Ассоциации экошкол некоммерческого партнерства «Технологическая платформа „Технологии экологического развития“, проведения Всероссийского чемпионата проектов в сфере экологии и устойчивого развития „ЭкоЛаб“, реализованного при поддержке РДДМ „Движения первых“, РЭО.

Корпоративные проекты

1 место — ООО «Система ПБО», бренд «Вкусно — и точка», проект «Подарить вторую жизнь просто: сортируй отходы, и их переработают». В 2023 году протестирована система сбора и утилизации бывшей в употреблении униформы — было передано на переработку около 860 кг. За год компания продает более 39 миллионов пакетов на вынос, пакеты сделаны из вторсырья. Использование макулатуры сохраняет 2768 тонн бумаги в год или 27 680 деревьев. Каждый пакет содержит призыв к сортировке отходов и предоставляет возможность узнать больше о инициативах «Вкусно — и точка».

2 место — ПАО «Сбербанк», экомарафон «Зеленая весна Сбера». Сбер провел более 800 экологических мероприятий на территории России. К акциям экомарафона присоединились 100 тысяч человек, из них более 13 тысяч сотрудники Сбера. Было собрано 245 тонн отходов, половина из которых отправилась на переработку. Посажено более 200 тысяч саженцев деревьев. Увеличилось число корпоративных волонтеров на 4 тысячи человек. Согласно опросу компании, 81% сотрудников отмечает, что знает и понимает ESG-цели компании, 76% осознают свою роль и вклад в достижение этих целей.

3 место — Кофемания, проект «Стратегия Устойчивого развития Кофемании». В декабре 2021 года компания приняла Стратегию устойчивого развития и начала внедрять экоинициативы, вовлекая в них сотрудников и гостей ресторанов. В 1,5 раза было снижено количество используемого пластика, введен раздельный сбор пластика и стекла в трети ресторанов, сокращено образование пищевых отходов. Высажено 4,5 гектара кедров на месте сгоревшего леса в Приморье и 7,5 гектара в Московской области. Совместно с СИБУР для ресторанов сети была изготовлена мебель из крышек от кофейных стаканчиков.

3 место — ООО «Мои платежи», экотакси «Убери», услуги по вывозу ненужных вещей, мебели и техники у населения для дальнейшей переработки, 85% которых бесплатны и доступны во всех регионах страны. Ежемесячно экотакси принимает почти 6 тысяч заявок. За все время работы сервисом «Убери» воспользовались более 100 тысяч раз. Было собрано более 30 тысяч тонн вторсырья.

Экологичные практики в строительстве

Победителем в специальной номинации, организованной совместно с ДОМ. РФ, стал проект «Практики. Материалы и обращение с отходами» от группы компаний «САМОЛЕТ».

На всех строительных объектах компании организован раздельный сбор бетона, дерева и кирпича, картонная упаковка и пластик отсортировывается на площадке оператора по вывозу. Заключен договор с единым оператором, который обрабатывает отходы и возвращает их на строительные площадки в качестве материалов для устройства временных дорог, благоустройства территорий.

Для жителей ЖК организован ряд экопросветительских мероприятий, посвященных раздельному сбору и сортировке отходов: установка фандоматов, сбор одежды и шин в Дмитровском РТИ, сбор одежды с фондом «Второе дыхание» (Москва) и «Спасибо» (Санкт-Петербург), сбор батареек совместно с Duracell.

Регионы России

Зеленый рейтинг регионов возглавили Москва, Московская, Тульская и Нижегородская области. Они заняли первые три места в топ-20 субъектов РФ в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Подробнее о рейтинге по ссылке.

Спецприз «Лучшее экорешение в транспортной сфере» получило государственное унитарное предприятие «Мосгортранс» за «Московский электробус».

Ознакомиться с результатами Зеленой премии можно по ссылке на сайте РЭО.