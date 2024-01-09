Экология 09 января 2024, 14:57 РЭО назвал партнеров конкурса «Зеленый квадрат» Арт-кластер "Таврида"

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Партнерами международного конкурса арт-объектов «Зеленый квадрат», организатором которого выступил Российский экологический оператор, стали арт-кластер «Таврида» и Всероссийский музей декоративного искусства.

«Партнерами нашего конкурса арт-объектов „Зеленый квадрат“ стали Всероссийский музей декоративного искусства, арт-кластер „Таврида“ и Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ). Конкурс направлен на популяризацию экопривычек, принципов экономики замкнутого цикла, раздельного сбора отходов и в целом бережного отношения к природе», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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На конкурс принимаются эскизы в любом формате с указанием материалов арт-объектов либо фотографии готовых арт-объектов. Темы: животные — символы разных стран-участниц ВФМ, шедевры мирового искусства из мусора, иная экологическая тематика.

Объекты могут быть изготовлены из любого материала, но использование вторичного сырья и отходов будет являться дополнительным бонусом при оценке работ. Плюсом также будет являться интерактивный формат арт-объектов.

«Конкурс „Зеленый квадрат“ пройдет в 2 этапа, заочный — конкурс эскизов и очный — создание арт-объектов. Лучшие авторы примут участие в очной образовательной программе Академии творческих индустрий „Меганом“ 12−17 февраля. Вместе с резидентами арт-кластера „Таврида“, известными художниками и профессионалами на основе своих эскизов и концептов они создадут готовые арт-объекты. А 1−7 марта примут участие в выставке арт-объектов в рамках Всемирного фестиваля молодежи», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Также победители конкурса будут участвовать в профильных тематических мероприятиях РЭО в качестве спикеров (Российский экологический форум), в выставках на крупных форумах, в том числе в странах СНГ, в IV конкурсе-биеннале «Придумано и сделано в России» Всероссийского музея декоративного искусства.

Заявки на конкурс «Зеленый квадрат» принимаются до 20 января. Ознакомиться подробнее с условиями можно на сайте конкурса.

Всемирный фестиваль молодежи — масштабное молодежное событие, которое пройдет по Указу Президента России Владимира Путина, и примет 20 000 российских и иностранных участников.

Академия творческих индустрий «Меганом» (проект арт-кластера «Таврида») — круглогодичный образовательный центр для деятелей культуры, искусства и творческих индустрий, расположенный в Крыму в бухте Капсель.