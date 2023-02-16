Экология 16 февраля 2023, 14:57 РЭО назвал нерациональным закрытие мусорных предприятий у аэропортов

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В Российском экологическом операторе объяснили новые поправки в постановление Правительства № 1460, регулирующее вопросы создания нахождения объектов обращения с отходами в 6-й подзоне приаэродромной территории. Ранее в СМИ появилась информация о том, что аэропортовое сообщество просит Генпрокуратуру отменить их.

«Новые объекты если и будут возводить, то только на безопасных расстояниях. Кроме того, все территориальные схемы проходят общественные обсуждения, в них участвуют и министерства, и общественность. Однако раньше аэропортовое сообщество или Минтранс ими не интересовались. Моментально перенести полигон в другое место невозможно, иногда легче перенести аэропорт. При этом требования Воздушного кодекса о недопущении скопления птиц сейчас выглядят размытыми. А оформлением и установлением подзоны начали заниматься недавно, когда о проблеме заговорил РЭО», — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Новое постановление же дает понимание правил о том, что можно и что нельзя. Дает понимание того, что аэропорты разные и требования разные. Сами объекты могут быть закрытые — как сортировки, а могут быть открытыми — как полигоны, и это тоже важно. Основной проблемой являются свалки, которые работают рядом с аэропортами долгие десятилетия, отметил замгендиректора РЭО Алексей Макрушин.

«Да, можно было бы все процедуры и вопросы расписать более детально, но для этого как раз и требуется участие аэропортового сообщества, которому с этим придется жить. Ультимативное же решение проблемы, на мой взгляд, в новых технологиях, которые позволят прямым образом измерять количество птиц рядом с объектами обращения с отходами, из чего и можно будет делать однозначный вывод — опасны они или нет. Работаем над этим», — сказал Макрушин.