Экология 12 июля 2023, 13:02 РЭО назвал места строительства мусорных заводов в ЛНР на 700 тысяч тонн РЭО

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Министерство природных ресурсов и экологии Луганской Народной Республики утвердило территориальную схему обращения с отходами, разработанную при аналитической и методической поддержке Российского экологического оператора. Она предполагает строительство трех комплексов мощностью 700 тысяч тонн, что позволит обрабатывать все твердые коммунальные отходы (ТКО) Республики.

«Приказом № 8 Минприроды ЛНР утверждена территориальная схема, которая предусматривает на территории Республики строительство трех современных комплексов по обращению с ТКО. Они позволят исполнить Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 о 100% обработке и 50% утилизации ТКО и обеспечить население Республики качественной услугой по обращению с ТКО. Общая мощность объектов составит 700 тысяч тонн», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Планируется, что объекты расположатся вблизи Луганска (мощность до 350 тысяч тонн), в Антрацитовском районе (мощность до 170 тысяч тонн) и в Новоайдарском районе (мощность до 180 тысяч тонн в год). Точное расположение объектов Правительство ЛНР определит до конца 2023 года.

«Разработка проводилась в рамках подписанной между РЭО и Правительством ЛНР дорожной карты. Также территориальная схема содержит электронную модель территориальной схемы, выполненную с использованием разработанных РЭО цифровых решений», — отметил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

По словам заместителя председателя Правительства Луганской Народной Республики Елены Костенко, спустя тридцать лет все мусороперерабатывающие накопители региона находятся в неудовлетворительном состоянии. Наибольшее опасение у властей Республики вызывает Александровский полигон, недалеко от Луганска.

«Согласно территориальной схеме уже в этом году мы начинаем проектирование первого комплекса по переработке отходов „Луганск“, который в дальнейшем будет обслуживать население столицы Республики и близлежащие населенные пункты. Хочется отметить неоценимую поддержку Российского экологического оператора в работе по подготовке территориальной схемы обращения с отходами и технического задания. Мы активно сотрудничаем со специалистами РЭО с начала года, и то, что нам удалось стартовать уже в этом году дорогого стоит. И все это — благодаря помощи Российского экологического оператора», — отметила Елена Костенко.