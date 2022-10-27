РЭО назвал лучших и худших среди регионов по оплате за вывоз отходов | 360°

Экология 27 октября 2022, 14:40 РЭО назвал лучших и худших среди регионов по оплате за вывоз отходов

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Российский экологический оператор назвал Ямало-Ненецкий автономный округ, Ивановскую, Мурманскую, Свердловскую, Тамбовскую, Кировскую области лучшими среди регионов по собираемости платежей за услугу по вывозу отходов с начала 2022 года (январь-август).

«По итогам мониторинга региональных операторов за август 2022 года в целом по России их деятельность оценивается как стабильная. Для анализа РЭО взял за основу отчеты регоператоров в личных кабинетах электронной модели федеральной схемы обращения с ТКО. Собираемость в среднем по Российской Федерации за январь-август 2022 года составила 87%, граждане и организации заплатили 144,6 млрд рублей за восемь месяцев. Среди регионов есть лучшие и худшие. Если в топе собираемость достигает 96%, то среди аутсайдеров показатель составляет менее 60%», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В РЭО напомнили, что в России определено 284 зоны деятельности регоператоров, в 253 зонах к оказанию услуги приступили 182 оператора. При этом есть регионы, где собираемость оказалась сильно ниже. Это Республики Ингушетия, Тыва и Дагестан, Хабаровский край, где показатель составил менее 60%.

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«Причинами являются большие расстояния до потребителей услуги и отсутствие доступа к персональным данным абонентов, что мешает взыскать долги. В Хабаровском крае региональный оператор ООО „Хабавтотранс ДВ“ приступил к деятельности с 1 июля 2022 года», — отметил замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

За тот же период 2021 года собираемость была почти на том же уровне 87,4%, в 2021-м было собрано 109,9 млрд рублей. В 2022-м в сумме населению и юридическим лицам выставили счета на 166,2 млрд рублей, оплачено было 144,6 млрд рублей. Достичь более высоких сборов удалось в том числе благодаря Москве и Санкт-Петербурге, в которых с этого года приступили к работе региональные операторы. В РЭО напомнили, что в тариф закладывают стоимость вывоза, строительство и эксплуатацию объектов обращения с ТКО. Накануне правительство включило в тариф траты на компостирование.

В 2022 году Правительство включило в перечень инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года новый федеральный проект «Экономика замкнутого цикла». Руководителем проекта определена ППК РЭО. В РЭО подчеркнули, что высокая собираемость и стабильная работа регоператоров является важной задачей в рамках перехода к экономике замкнутого цикла. Работа в этом направлении напрямую влияет на возможности по созданию инфраструктуры и объем сырья, которое возвращается во вторичный оборот.