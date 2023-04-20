Экология 20 апреля 2023, 12:32 РЭО назвал лидеров среди федеральных округов по обработке ТКО

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Центральный, Южный и Приволжский федеральные округа показали наилучшие результаты обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) в стране.

Российский экологический оператор определил тройку лидеров среди федеральных округов по уровню выполнения показателя федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» по итогам первого квартала 2023 года.

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«РЭО ежемесячно мониторит достижение плановых показателей федерального проекта, характеризующих количество ТКО, направленных на обработку, утилизацию, захоронение в разрезе регионов. Также на регулярной основе проводятся совещания с субъектами Российской Федерации по вопросам реализации региональных проектов, качеству и своевременности предоставляемой отчетности, а также рисках недостижения плановых значений показателей. Лидерами по достижению показателя, характеризующего количество ТКО, направленных на обработку, стали Центральный, Южный и Приволжский федеральные округа», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«Наибольший уровень обработки ТКО отмечается в Центральном федеральном округе. Доля ТКО, направленных на обработку, по итогам первого квартала 2023 года

в округе составила более 86%. При этом, наибольший вклад в достижение показателя по округу обеспечивается городом Москва и Московской областью», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

В Южном федеральном округе этот показатель составляет 50,3% за счет вклада таких регионов как Ростовская область и Волгоградская область. В Приволжском федеральном округе уровень обработки ТКО — 48,6%. Наибольший вклад в достижение показателя по округу оказывают Нижегородская, Саратовская, Самарская области и Республика Башкортостан.