Экология 17 ноября 2022, 08:42 РЭО назвал экоактивистов Just Stop Oil вредителями

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Гендиректор РЭО Денис Буцаев призвал российских журналистов не распространять бессмысленный хайп иностранных экоактивистов

Российский экологический оператор направил письмо в Союз журналистов с призывом к российским СМИ перестать освещать новости об иностранных экоактивистах, которые портят предметы искусства. Вместо этого следует можно больше говорить об акциях волонтеров, которые действительно заботятся об окружающей соеде.

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«Нет ничего общего между заботой об экологии и тем, чтобы бросить банку с супом в картину знаменитого художника. Если бы эти девочки из Just Stop Oil посадили деревья где-нибудь и придумали какой-нибудь креативный заход к этому, может быть, это можно было бы назвать заботой об окружающей среде. Пусть лучше бы они высаживали по дереву за каждую тонну углекислого газа, выброшенного нефтяными компаниями, против которых они борются. Вот это было бы правильно. Поэтому мы просим СМИ даже информационно не давать поддержку таким „активистам“, которые занимаются вредительством. Есть множество более достойных инфоповодов, связанных с эковолонтерством. РЭО просит Союз журналистов обратить внимание на деятельность людей, которые бескорыстно душой болеют за экологию, а не пытаются поймать хайп», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Артисты вроде Just Stop Oil, которые занимаются перфомансами сомнительного содержания, не несут никакой пользе окружающей среде, добавили в РЭО. Их деятельность не имеет ничего общего с заботой об экологии. «Под прикрытием экологии эти банальные экотеррористы подрывают доверие к экологическим проблемам», — отметил глава РЭО.

В своей деятельности РЭО выступает за развитие позитивной повестки, полезные дела. При поддержке Российского экологического оператора совместно с волонтерами движения «Делай!» в 2022 году были проведены субботники в 40 регионов России, в рамках которых было собрано более 63 тонн отходов. За время проведения акции «Миллион-Родине» 40 000 волонтеров собрали более 270 тонн макулатуры. Собранные средства направят в детские дома ЛНР и ДНР. На протяжении года под эгидой компании были организованы мастер-классы, мастерские переработки и другие мероприятия для подрастающего поколения.

«РЭО обращается с просьбой к российским журналистам не распространять информацию о порочащих деятельность эковолонтеров акциях. В последние дни все чаще в российских СМИ появляются публикации о проведении „экоактивистами“ акций по порче произведений искусства в музеях Норвегии, Испании, Австрии. Эта деятельность порочит звание волонтера. Число заметок журналистов об этом безобразии уже достигло нескольких десятков тысяч. И подобные публикации способствуют искаженному восприятию деятельности волонтерского движения в России и за рубежом», — говорится в письме пиар-директора РЭО Дмитрия Бойко в Союз журналистов.

ППК «Российский экологический оператор» была создана по указу Президента Р Ф 14 января 2019 года. Одной из основных задач РЭО является просветительская деятельность в области осознанного потребления и заботы об окружающей среде.