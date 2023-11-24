Экология 24 ноября 2023, 13:32 РЭО назвал долю довольных вывозом отходов россиян РЭО

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Российский экологический оператор провел социологический опрос, который показал долю довольных вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) россиян — она достигла 77%.

«Уровень удовлетворенности россиян частотой и качеством вывоза отходов растет с каждым годом. В 2023 доля довольных услугой граждан составила 77% (в 2021 было 74%). В рамках реформы отрасли обращения с ТКО работа идет по нескольким направлениям. Во-первых, это создание эффективной системы прослеживаемости за отходами — на мусоровозы устанавливаются датчики, для водителей создано специальное приложение. Во-вторых, по субсидии от Правительства были закуплены 154 тысячи контейнеров для раздельного сбора. Кроме того, в красной зоне больше нет ни одного регионального оператора. За 3 года реформы мы достигли устойчивости в системе обращения с ТКО и параллельно приступили к формированию экономики замкнутого цикла, которая также требует активного участия и наших граждан», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Соцопрос также показал, что осведомленность граждан о реформе в сфере обращения с ТКО находится на уровне выше среднего — в той или иной степени о ней знают 73% респондентов, это на 3 процентных пункта больше, чем в 2022 году. Большинство (82%) осведомленных респондентов положительно относятся к проводимой реформе.

Подавляющее большинство россиян в той или иной мере знакомы с базовыми принципами сортировки ТКО — 96% опрошенных осведомлены о существовании раздельного сбора отходов, также 96% знают о том, как именно нужно проводить сортировку (46% знают об этом в деталях).

Социологическое исследование по тематике реформы обращения с ТКО было проведено в мае–июне 2023 года методом телефонного опроса граждан РФ старше 18 лет. Исследование охватило 85 субъектов РФ.