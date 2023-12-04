Экология 04 декабря 2023, 15:30 РЭО назвал 20 лучших регионов в сфере обращения с отходами в 2023 году РЭО

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Москва, Московская, Тульская и Нижегородская области заняли первые три места в топ-20 субъектов РФ в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Рейтинг сформирован в рамках номинации «Регионы России» Зеленой премии — 2023, организованной Российским экологическим оператором.

«По итогам 2023 года особенно отмечу положительную динамику регионов в целом. Самых заметных позитивных сдвигов в рейтинге регионов по эффективности работы в сфере обращения с отходами удалось достичь Республике Башкортостан: регион поднялся на 9-е место, набрав 47 пунктов в таблице Зеленого рейтинга. 33 пункта прибавил Ямало-Ненецкий автономный округ и занял 20 строчку рейтинга. Курская и Липецкая области набрали 23 и 22 пункта, заняв 15 и 17 места в рейтинге. Таким образом, Зеленый рейтинг — не просто признание за вклад, а эффективный инструмент оценки реальных действий субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий для устойчивого развития комплексной системы обращения с ТКО. Благодарю все регионы за проделанную работу!» — отметила вице-премьер Виктория Абрамченко.

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В 2023 году регионы оценивались по восьми критериям: своевременность строительства и достаточность инфраструктуры по обращению с ТКО; охват населения раздельным сбором отходов (РСО); динамика показателей обработки и утилизации ТКО; дефицит мощностей по размещению отходов; соответствие территориальной схемы субъекта Р Ф Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.09.2018 № 1130; бесперебойность оказания услуги по обращению с ТКО; образовательно-просветительская и разъяснительная работа с населением, проведение экологических акций и мероприятий регионального масштаба, работа с волонтерскими движениями; уровень социальной удовлетворенности обращением с ТКО в регионе.

«Зеленый рейтинг — инструмент оценки вклада субъектов РФ и региональных операторов в создание благоприятных условий для устойчивого развития комплексной системы обращения с ТКО в России. В этом году мы видим, что некоторые субъекты закрепились на своих почетных местах и улучшили показатели. Например, это Московская агломерация, второй год подряд Москва и Московская область делят первое место. На вторую строчку сразу на 5 позиций поднялась Тульская область. А Нижегородская область осталась на третьем месте, но прибавила в баллах. Сразу на 9 строчек поднялся Ставропольский край, который занял четвертое место. Удмуртская Республика вошла в топ-5, прибавив сразу 12 позиций. Благодаря рейтингу мы можем проанализировать динамику развития системы обращения с ТКО в регионах, а также стимулировать субъекты к взаимодействию гражданами, которые также играют большую роль в реформе отрасли и формировании экономики замкнутого цикла в России», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Рейтинг включает в себя как статистические показатели, так и результаты социологического опроса граждан. «Такой подход позволяет проанализировать цифровые данные, а также оценить уровень социального настроения и восприятия происходящих изменений в сфере обращения с ТКО», — добавил глава РЭО.

В статистику вошли данные РЭО, электронной модели федеральной схемы обращения с ТКО, территориальных схем по обращению с отходами, сведения ФОИВ и РОИВ, данные цифровой системы «РЭО Радар», анкеты участника «Зеленого рейтинга» (с верификацией). Телефонный опрос (CATI) проводился по специально разработанной выборке в мае–июне 2023 года среди граждан РФ в возрасте от 18 лет и старше. В опросе участвовало более 30 000 человек из всех субъектов РФ.

Топ-20 регионов в сфере обращения с ТКО по версии РЭО, сумма баллов по всем критериям:

1. Москва (87,56) и Московская область (83,63)

2. Тульская область (72,58)

3. Нижегородская область (71,83)

4.Ставропольский край (71,59)

5. Удмуртская Республика (69,53)

6. Тамбовская область (68,66)

7. Ярославская область (68,0)

8. Челябинская область (67,93)

9. Республика Башкортостан (67,91)

10. Тюменская область (67,36)

11. Чувашская Республика (66,63)

12. Кемеровская область (66,42)

13. Мурманская область (66,37)

14. Калужская область (65,86)

15. Курская область (65,03)

16. Санкт-Петербург (64,35)

17. Липецкая область (64,14)

18. Ленинградская область (63,72)

19. Республика Крым (62,22)

20. Ямало-Ненецкий автономный округ (61,60).

Лидеры ежегодного рейтинга будут отмечены Зеленой премией. Рейтинг позволяет руководителям и практикам в органах государственной власти, бизнесе, общественных организациях реализовывать и оценивать эффективность мероприятий, направленных на развитие системы обращения с ТКО.