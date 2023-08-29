РЭО научил молодых айтишников экопривычкам | 360°

Экология 29 августа 2023, 12:21 РЭО научил молодых айтишников экопривычкам

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Российский экологический оператор совместно с ​​волонтерами-экологами «Делай!» помог с экологизацией Всероссийского молодежного форума ИТ-технологий «Фича» в Ростовской области.

«Сегодня молодежь все более активно интересуется экологическими вопросами и осознает важность переработки отходов. На простых примерах мы показываем принципы работы экономики замкнутого цикла, без которой невозможно представить сохранение окружающей среды в нашей стране», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Для экологизации форума при поддержке РЭО для приема пищи использовалась многоразовая посуда, была продумана логистика — площадки находились в шаговой доступности, были проведены экологические мастер-классы, в том числе по оформлению шопперов.

«Экологизация проходила в рамках общего с ​​волонтерами-экологами „Делай!“ проекта „Зеленый стандарт“ по экологизации форумной линейки Росмолодежи. Стандарт по экологизации мероприятий, разработанный РЭО в этом году, уже показал свою востребованность. Подробная инструкция помогает организаторам проводить массовые мероприятия без вреда для природы», — сказал PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Форум «Фича» проходил с 23 по 27 августа 2023 года в Таганроге. Организатором форума выступило Федеральное агентство по делам молодежи.