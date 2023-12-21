Экология 21 декабря 2023, 12:09 РЭО настроит экомониторинг с помощью снимков дистанционного зондирования Земли Роскосмос

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Российский экологический оператор подписал с акционерным обществом «СИТРОНИКС» соглашение, в рамках которого стороны планируют развивать экологический мониторинг за счет применения снимков дистанционного зондирования Земли.

Основное направление сотрудничества — выявлять нелегальные свалки при помощи спутников и искусственного интеллекта, а также нарушения в природных заповедниках.

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«Цифровые технологии в наше время применяются в различных отраслях и секторах экономики. Отрасль по обращению с отходами активно внедряет технологии и ищет оптимальные пути решения проблем. Сотрудничество с компанией „СИТРОНИКС“ включает в себя развитие и применение систем дистанционного спутникового мониторинга экологической обстановки в России. Например, это поиск несанкционированных мест размещения отходов, в том числе при помощи технологий искусственного интеллекта, нейронных сетей, а также мониторинг ликвидации нелегальных свалок», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Также будет осуществляться мониторинг хозяйственной деятельности объектов обращения с отходами, особо охраняемых природных территорий России (ООПТ), биоразнообразия объектов животного мира и их миграции на землях ООПТ, детектирования очагов возгораний и пожаров, а также мониторинг незаконной деятельности на землях ООПТ.

«Компания „СИТРОНИКС“ будет передавать нам высокоточные, качественные спутниковые снимки, основываясь на которые мы сможем обучить нейросеть поиску несанкционированных свалок и иных нарушений, а также получать более точное представление об объектах инфраструктуры связанных с ТКО», — отметил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Ранее РЭО подписал соглашение с компанией «Сбер Бизнес Софт» в рамках которого разрабатываются алгоритмы поиска несанкционированных свалок при помощи нейронной сети на спутниковых снимках и составлены карты местности с отмеченными на них местами складирования отходов.

Партнерство с компанией Ситроникс будет способствовать повышению качества этой работы.