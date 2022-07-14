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    14 июля 2022, 09:02

    РЭО направит дополнительно 380 млн рублей на создание «КПО Нева» в Подмосковье

    Редакция сайта 360

    Российский экологический оператор выкупит облигации ООО «КПО Нева» Группы «ЭкоЛайн» на 380,4 миллиона рублей, с целью дофинансирования создания комплекса по переработке отходов в Московской области мощностью 500 тысяч тонн в год. Размещение коммерческих облигаций на эту сумму состоялось 14 июля 2022 года. Ранее РЭО уже направил на создание объекта 1,6 миллиарда рублей.

    РЭО направит дополнительно 380 млн рублей на создание «КПО Нева» в Подмосковье

    «Этой зимой мы открыли с руководством Московской области комплекс ООО „КПО Нева“ в Солнечногорске. В год он сможет принимать на обработку 500 тысяч тонн отходов и утилизировать 373 тысячи, или 75% от входящего потока. Такие показатели превышают те, что обозначены в федеральном проекте „Комплексная система обращения с ТКО“. И таким образом объект выполнит план 2024 года уже в 2022-м. В прошлом году РЭО направил на создание комплекса 1,6 млрд рублей через выкуп облигационного займа. В этом году ППК дофинансирует первый этап проекта на 380,4 млн рублей через выкуп дополнительного выпуска ценных бумаг. Всего инвестиции в проект составят 8,5 млрд рублей. За счет участия РЭО в отрасль привлекается 4,9 млрд рублей внебюджетных средств», — отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

    “Всего РЭО вложит в инвестиционный проект 1,987 миллиарда рублей через выкуп облигаций у компании «КПО Нева». Согласно условиям облигационного займа в рамках второго выпуска, cрок обращения ценных бумаг составит до 87 месяцев, процентная ставка — 4,75% годовых (50% ключевой ставки Банка России). Общий объем инвестиций — 8 528 900 000 рублей”, - отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию ППК РЭО Сергей Королев.

    На КПО «Нева» до 75% отходов будет идти на утилизацию: выборка вторсырья на переработку — до 20%, компостирование органического отсева в техногрунт — до 30% и производство RDF топливо - до 25%. Строительство комплекса начали в марте 2021 года, завод открыли в конце декабре 2021-го. Оборудование на объекте, которое на 61% произведено в России, соответствует высоким международным стандартам. Разработку, производство и наладку оборудования выполнила компания «Экомашгрупп».