РЭО направит дополнительно 380 млн рублей на создание «КПО Нева» в Подмосковье

Российский экологический оператор выкупит облигации ООО «КПО Нева» Группы «ЭкоЛайн» на 380,4 миллиона рублей, с целью дофинансирования создания комплекса по переработке отходов в Московской области мощностью 500 тысяч тонн в год. Размещение коммерческих облигаций на эту сумму состоялось 14 июля 2022 года. Ранее РЭО уже направил на создание объекта 1,6 миллиарда рублей.

«Этой зимой мы открыли с руководством Московской области комплекс ООО „КПО Нева“ в Солнечногорске. В год он сможет принимать на обработку 500 тысяч тонн отходов и утилизировать 373 тысячи, или 75% от входящего потока. Такие показатели превышают те, что обозначены в федеральном проекте „Комплексная система обращения с ТКО“. И таким образом объект выполнит план 2024 года уже в 2022-м. В прошлом году РЭО направил на создание комплекса 1,6 млрд рублей через выкуп облигационного займа. В этом году ППК дофинансирует первый этап проекта на 380,4 млн рублей через выкуп дополнительного выпуска ценных бумаг. Всего инвестиции в проект составят 8,5 млрд рублей. За счет участия РЭО в отрасль привлекается 4,9 млрд рублей внебюджетных средств», — отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.



“Всего РЭО вложит в инвестиционный проект 1,987 миллиарда рублей через выкуп облигаций у компании «КПО Нева». Согласно условиям облигационного займа в рамках второго выпуска, cрок обращения ценных бумаг составит до 87 месяцев, процентная ставка — 4,75% годовых (50% ключевой ставки Банка России). Общий объем инвестиций — 8 528 900 000 рублей”, - отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию ППК РЭО Сергей Королев.



На КПО «Нева» до 75% отходов будет идти на утилизацию: выборка вторсырья на переработку — до 20%, компостирование органического отсева в техногрунт — до 30% и производство RDF топливо - до 25%. Строительство комплекса начали в марте 2021 года, завод открыли в конце декабре 2021-го. Оборудование на объекте, которое на 61% произведено в России, соответствует высоким международным стандартам. Разработку, производство и наладку оборудования выполнила компания «Экомашгрупп».