Экология 06 апреля 2023, 09:28 РЭО намерен инвестировать 3,7 млрд рублей в мусороперерабатывающие заводы в Самарской области

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Компания готова предоставить 3,7 млрд рублей на создание четырех объектов по переработке отходов в Самарской области. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев в своем Telegram-канале.

«Самарская область одной из первых подключилась к формированию новой системы обращения с отходами. Сегодня в регионе действуют 19 объектов обращения с твердыми коммунальными отходами. До конца 2024 года на основе концессии появятся еще четыре мусоросортировочных комплекса. Их общая мощность составит 175 тыс. тонн в год. Этим объектам РЭО готов оказать инвестподдержку в размере 3,7 млрд рублей», — отметил Буцаев.

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По данным РЭО, концессия для одного предприятия будет подписана в декабре 2022 года, а финансовое закрытие проекта произойдет к июню. Концессионные соглашения для оставшихся трех предприятий могут быть подписаны в сентябре.