Россияне смогут покупать зеленые облигации с сентября

С сентября финансовые организации и физические лица, у которых есть брокерские счета на Московской бирже, смогут выкупить ценные бумаги мусорной отрасли.

Банк России зарегистрировал проспект ценных бумаг Российского экологического оператора. Отдельные выпуски, предназначенные для финансирования проектов по переработке, могут быть верифицированы как «зеленые». Первый выпуск облигаций запланирован на сентябрь 2022 года. Средства, полученные от продажи облигаций, пойдут на финансирование создания инфраструктуры обращения с отходами. Генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев рассказал, сколько средств компания вложит в первоочередные проекты.

«Банк России зарегистрировал проспект ценных бумаг РЭО, что позволит включить облигации ППК в первый или второй котировальный список. Мы будем принимать оперативные решения и выпускать ценные бумаги, в том числе и зелёные облигации, под определенные проекты. В пайплайне проектов на 2022 год —список уже из 10 проектов общей стоимостью порядка 20 млрд рублей. Первыми проектами, которые получат финансирование за счёт привлечения средств на бирже, станут комплексные объекты обращения с ТКО в Ленинградской и Магаданской областях. Якорным инвестором всей облигационной программы РЭО выступает Россельхозбанк, который Правительство для этих целей докапитализировало на 5 млрд рублей. В то же время мы видим устойчивый спрос на участие в проекте со стороны различных финансовых организаций — банков, негосударственных пенсионных фондов и других. Более того, РЭО подписал на ПМЭФ соглашение с банком „Открытие“, который рассматривает возможность выкупа облигаций на 10 млрд рублей. Ставка купона по облигациям будет соответствовать доходности облигаций компании с таким же кредитным рейтингом, как у РЭО, — на уровне ruA от Эксперт РА», — сообщил Денис Буцаев.

Одним из первых проектов, который будет профинансирован РЭО за счет средств, полученных от размещения облигаций, станет комплексный объект в Кингисеппе мощностью 300 тысяч тонн. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 2,9 миллиарда рублей, сумма займа РЭО — 2,3 миллиарда рублей. Еще один объект, который планируется профинансировать за счет средств, полученных от размещения облигаций на бирже, будет построен в рамках концессионного соглашения в Магаданской области. РЭО вложит в него 4 млрд рублей. Общий размер инвестиций в проект оценивается в 5,7 млрд рублей.

«Регистрация проспекта ценных бумаг расширяет перечень лиц, которые могут инвестировать в облигации Российского экологического оператора. Теперь это могут быть и финансовые организации, и физические лица, у которых есть брокерские счета на Московской бирже. При этом облигации будут включены в первый-второй котировальный список. Всего на бирже существует три котировальных списка: самый низкий из них — третий, в него входят облигации с ненадежным рейтингом с повышенным риском; в первый и второй списки входят надежные эмитенты и выпуски, в облигации компаний из этих списков инвестируют банки, страховые компании, управляющие компании», — пояснил замгендиректора РЭО Сергей Королев.

В декабре 2021-го Банк России зарегистрировал программу облигаций ППК объемом до 100 миллиардов рублей. Для привлечения широкого круга инвесторов РЭО прошел процедуру присвоения кредитного рейтинга. В январе 2022 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило РЭО кредитный рейтинг на уровне ruA (умеренно высокий уровень кредитоспособности).

В рамках программы облигаций РЭО планирует выйти на публичный долговой рынок с выпусками до 100 миллиардов рублей до 2024 года включительно. Средства от выпусков будут направлены на развитие отрасли обращения с ТКО, включая строительство новых объектов и модернизацию старых. ППК является получателем государственной субсидии, которая позволит компании компенсировать расходы на организацию облигационных займов и на выплату купона в размере 90% от ключевой ставки Банка России.