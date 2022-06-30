Предпринимали мусорной отрасли смогут запросить финансирование через цифровую платформу

Предприниматели, работающие в сфере обращения с отходами, смогут запросить финансирование через цифровую платформу «Росинфры». Денежные средства им сможет предоставить Российский экологический оператор. Специализированный функционал для работы с ГЧП-проектами в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) запустили в цифровом проектном офисе платформы «Росинфра». Адаптация платформы и внедрение новых цифровых инструментов ведется в рамках сотрудничества ППК «Российский экологический оператор» и Национального Центра ГЧП по запуску инвестпроектов ТКО в регионах с использованием облигационных займов.

«Перед нами стоит глобальная задача — к 2024 году создать около 850 объектов обращения с ТКО общей стоимостью около 450 млрд рублей, привлекая инвестиции и компетенции бизнеса. Исходя из этого мы должны максимально оптимизировать процессы подготовки проектов, упростить работу региональных чиновников и бизнеса, при этом снизив риски и минимизировав возможные ошибки. С этой целью мы подключаем регионы к платформе „Росинфра“, чтобы наладить более эффективное взаимодействие по инициативам», — отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

На текущий момент в цифровом проектном офисе запущено структурирование 7 инициатив более чем на 6 млрд рублей, реализация которых планируется в Забайкальском крае, Архангельской и Самарской областях. Предполагается, что заявки на получение финансирования проектов в сфере ТКО со стороны РЭО будут формироваться с использованием платформы «Росинфра». До конца года к цифровому проектному офису платформы планируется подключить еще 22 региона, которые уже ведут сбор необходимых данных и формируют проектные команды.

«Проблема качества ГЧП-проектов актуальна для всех отраслей и ТКО не исключение. В условиях, когда нет времени на раскачку, когда нужно в короткий срок запустить десятки проектов по всей России с учетом отраслевых особенностей, важно, чтобы участники рынка могли использовать единые инструменты, опираться на уже апробированные схемы и успешные практики. При поддержке РЭО мы адаптируем функционал цифрового проектного офиса под отраслевые особенности, что ускорить запуск региональных инициатив и повысить их эффективность», — отметил генеральный директор Национального Центра ГЧП Павел Селезнев.

На первом этапе для пользователей разработан конструктор проектов, включающий в себя анкету с набором необходимых параметров для формирования цифрового профиля инициативы и типовую дорожную карту. При этом есть возможность подключить всю проектную команду к работе, распределить роли и ответственность. Использование конструктора уже позволяет значительно сократить временные затраты, наладить коммуникацию между всеми участниками проекта в одном пространстве.

Параллельно на платформе ведется разработка комплексной системы навигации для подготовки и управления проектами с учетом отраслевых особенностей — так называемого трекера. Для его разработки анализируются особенности проектов, описываются различные формы реализации и привлекаются ведущие консультанты, в том числе эксперты РЭО. С помощью него участники смогут сразу четко понимать, какие данные необходимо собрать и какие мероприятия выполнить на каждом из этапов, чтобы достичь поставленной задачи. В результате это позволит минимизировать издержки и возможные ошибки, более быстро структурировать и запускать инициативы.

Помимо нового функционала цифрового проектного офиса, на платформе также будет создан специальный модуль с мерами поддержки, где можно будет получить информацию об условиях, сроках, формах финансирования, необходимых требованиях к проекту.