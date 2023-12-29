Экология 29 декабря 2023, 11:37 РЭО начнет прием заявок на конкурс арт-объектов из отходов «Зеленый квадрат» 1 января РЭО

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Российский экологический оператор объявил о запуске конкурса арт-объектов, сделанных из отходов и старых вещей, «Зелёный квадрат». Заявки на участие будут приниматься с 1 по 20 января 2024 года. Конкурс приурочен к проведению Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году.

«РЭО давно сотрудничает с представителями современного искусства, например, статуэтка Зеленой премии создавалась при участии арт-группы Recycle, а на площадке Российского экологического форума (РЭФ) выставлялись арт-объекты на тему экологии. Через искусство мы хотим пробудить в людях сознательное отношение к природе и потреблению. И хотя многие предметы могут обрести вторую жизнь, есть те, которые сложно отобрать и переработать, поэтому так важно понимать, как устроена экономика замкнутого цикла, иметь экопривычки и передавать эти знания из поколения в поколение. Продвигать такой подход имеет смысл в том числе через искусство, именно поэтому мы решили запустить новый конкурс и назвали его „Зеленый квадрат“, по аналогии с „Черным квадратом“ Малевича», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Арт-объекты должны быть на тему животных — символы разных стран-участниц Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), шедевров мирового искусства из мусора, иную экологическую тематику. Материалы при изготовлении арт-объектов — вторичное сырье, отходы. Принимаются эскизы, концепты, рисунки (в любом формате, с указанием материалов арт-объекта). Интерактивный формат арт-объектов будет бонусом при оценке работ.

В рамках партнерства РЭО с арт-кластером «Таврида» победители конкурса смогут принять участие в образовательной программе в академии творческих индустрий «Меганом» в феврале и создать на площадке арт-объекты по своим эскизам под кураторством экспертов и специалистов.

«Принимаются как эскизы арт-объектов, так и фотографии готовых арт-объектов на тему переработки отходов. Наше жюри отберет лучшие проекты, их авторы также смогут реализовать свои идеи на площадке Всемирного фестиваля молодежи в Сочи в марте 2024 года. Кроме того, они получат продвижение при поддержке РЭО и смогут выставлять свои работы на крупных форумах и площадках, в том числе в странах СНГ», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Также победителям будет предоставлена возможность участия в IV конкурсе-биеннале «Придумано и сделано в России» Всероссийского музея декоративного искусства.

Конкурс пройдет с 1 по 25 января. Заявки будут приниматься до 20 января через сайт конкурса. Для участия в конкурсе необходимо быть старше 18 лет, гражданство не имеет значения.

Официальные партнеры конкурса — арт-кластер «Таврида», Всероссийский музей декоративного искусства и Всемирный фестиваль молодежи.