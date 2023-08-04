Экология 04 августа 2023, 09:16 РЭО начнет мониторить полигоны в онлайн-режиме РЭО

Читать 360tv в

Российский экологический оператор начнет применять удаленный мониторинг с помощью дронопортов в рамках проекта воздушному мониторингу полигонов.

«Удаленный мониторинг полигонов станет возможен благодаря использованию дронопорта. Это инструмент, который уже на постоянной основе применяется для оперативного мониторинга строительства и эксплуатации объектов. В нашей отрасли технология уже протестирована на полигоне Нижегородской области в течение 3-х дней. В 2023 году мы планируем увеличить период тестирования до пяти месяцев. В 2024 г. мы планируем тиражировать опыт и оборудовать часть объектов отечественными дронопортами и дронами в рамках реализации Национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем (БАС)», — сообщил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Реклама

Дронопорт с беспилотником устанавливается в любом регионе, а управление квадрокоптером, который совершает облет полигона в области, происходит в любой другой точке. Данные с беспилотника передаются в режиме реального времени.

«После тестирования технологии удаленного мониторинга при помощи дронопорта на действующих полигонах, станут понятны возможности расширения их применения в целом в отрасли. Ведь важно не только привести действующие объекты обращения с ТКО в соответствие с требованиями законодательства, но и обеспечить соблюдение всех норм при строительстве новых объектов.», — добавил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

«Дронопорты — новый шаг к тому, чтобы беспилотные технологии вошли в массовое применение. Это взлетно-посадочные платформы для дронов, оснащенные в том числе и ангарами для их размещения и иными необходимыми составляющими. Наличие такой инфраструктуры позволяет сделать применение беспилотных аппаратов более доступным, как аэропортовая структура — авиацию. Применение самых современных технологий и инструментов делает отрасль привлекательной для молодежи и вводит ее в круг высокотехнологичных, привлекательных для высококвалифицированных кадров. Мы как ассоциация приветствуем это, в числе наших членов увеличивается число компаний из сектора ИТ», — сказала исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

Чтобы внедрить технологию удаленного мониторинга, региону или непосредственно собственнику полигона необходимо заполнить заявку на сайте.