Экология 07 апреля 2023, 14:16 РЭО начал стройку двух экотехнопарков в Крыму

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Два экотехнопарка общей мощностью 700 тысяч тонн построят в Республике Крым. Российский экологический оператор выступает генеральным подрядчиком по строительству объектов. Они будут введены в эксплуатацию в июне 2024 года.

«В рамках федерального проекта „Комплексная система обращения с ТКО“ национального проекта „Экология“ в Крыму ведется строительство двух экотехнопарков в Белогорском районе мощностью 500 тысяч тонн в год и в Сакском районе мощностью 200 тысяч тонн в год. РЭО выступил генподрядчиком на проекте строительства. В составе комплексных объектов планируется построить ряд технологических участков, в том числе мусоросортировочный комплекс и участок компостирования органических отходов. Данные объекты создаются с целью уменьшения объемов захоронения твёрдых коммунальных отходов на территории Республики Крым», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В настоящее время на объектах по строительству экотехнопарков в Белогорском и Сакском районах в полном объеме выполнен комплекс работ подготовительного периода, включая организацию строительной площадки и городка.

На двух объектах строительства задействовано порядка 100 рабочих и ИТР и более 50 единиц строительной техники. Кроме того, на объектах начаты основные строительно-монтажные работы. Уже выполнен комплекс земляных работ, в том числе снят растительный слой, разработаны котлованы под фундаменты запроектированных зданий и сооружений, производится уплотнение основания котлованов. Начаты подготовительные работы для устройства монолитных конструкций (ведется заготовка элементов арматурных каркасов). Работы идут с опережением относительно утвержденного графика производства работ.

Ранее, 20 марта, в Кировской области стартовала ликвидация крупнейшей свалки региона — полигона твердых коммунальных отходов вблизи урочища Шепиловы. Рекультивация завершится до конца 2024 года. Российский экологический оператор осуществляет проект в рамках федерального проекта «Чистая страна».