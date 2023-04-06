Экология 06 апреля 2023, 15:46 РЭО начал рекультивацию крупнейший свалки в Кировской области

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Рекультивация завершится до конца 2024 года.

В Кировской области 20 марта стартовала ликвидация крупнейшей свалки региона — полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) вблизи урочища Шепиловы. Проект осуществляет Российский экологический оператор в рамках федерального проекта «Чистая страна».

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«20 марта 2023 года началась ликвидация свалок урочища Шепиловы — это крупнейший объект размещения отходов в Кировской области. Проектом предусмотрено объединение двух свалочных тел в одно, на свалке будут установлены противофильтрационный экран, система сбора очистки фильтрата, система активной дегазации, очистные. РЭО выступает генеральным подрядчиком по рекультивации объектов обращения с ТКО. Он включает оптимальные технологические решения для рекультивации. Масса отходов на объекте составляет более 3 млн кубометров. Работы будут завершены до конца 2024 года», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Проектом по ликвидации объекта размещения отходов в Кировской области предусмотрено объединение двух свалочных тел в одно общее тело c устройством откосов с нормативным уклоном, устранение обводненности прилегающей территории, сооружение верхнего противофильтрационного многофункционально экрана по поверхности свалки для предотвращения попадания поверхностного стока в толщу тела отходов. Также в рекультивацию будет входить устройство противофильтрационной завесы по периметру полигона из шпунта, системы дренажа для сбора и очистки фильтрата, системы активной дегазации, устройство дорожных проездов, системы сбора и очистки поверхностных стоков, наблюдательных скважин, строительство комплекса зданий и сооружений, инженерных сетей и благоустройство территории.

«Выполнение работ по рекультивации стало новым направлением для РЭО в качестве генподрядной организации. Задача — найти оптимальные технологические решения по проектированию рекультивации объектов размещения отходов с экономической и экологической точек зрения», — сказал директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.