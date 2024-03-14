Экология 14 марта 2024, 12:45 РЭО: набор на программу ДПО по экономике замкнутого цикла в РЭУ Плеханова завершится через 10 дней РИА «Новости»

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Обучение по программе повышения квалификации «Проектирование и эксплуатация комплексов по переработке отходов. Экотехнопарки, экопромышленные парки, промышленные симбиозы» в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова начнется 25 марта. До конца набора на нее осталось 10 дней, сообщили в Российском экологическом операторе, который принимал участие в разработке программы.

«РЭО готовит совместно с вузами кадровый резерв для экономики замкнутого цикла. Совместно с Плехановкой мы разработали две программы повышения квалификации — „Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России“ и „Основы и принципы экономики замкнутого цикла“, они стартовали в феврале. Еще одна программа стартует в марте, она касается изучения комплексов по переработке, в том числе экотехнопарков. Учащиеся смогут получить знания в сфере обращения с отходами и в дальнейшем применить их на практике», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Формат обучения — дистанционный. Стоимость программы за весь период обучения составляет 32 000 рублей. Длительность программы — 72 академических часа.

«Обучение начнется уже совсем скоро, 25 марта, поэтому призываем поторопиться всех тех, кто хочет повысить квалификацию в сфере экологии. В конце обучения выпускники получат удостоверение о повышении квалификации», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Записаться на программы можно у сотрудников университета РЭУ им. Г. В. Плеханова. Контакты на сайте РЭО.