Экология 22 февраля 2024, 11:20 РЭО: на каждого россиянина приходится 16 кг отходов одежды ежегодно «ВКонтакте»

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Отходы потребительского текстиля — старой одежды, спецодежды и домашнего текстиля — составили 5% от общего объема твердых коммунальных отходов (ТКО). При этом на одного городского жителя приходится в среднем 16 кг текстильных отходов в год. Представители Российского экологического оператора выступили 20 февраля на IV Международном Косыгинском форуме и рассказали, что требуется для снижения объема таких отходов и о том, во что они могут быть переработаны.

«Текстильная промышленность в мире занимает второе место по антропогенному воздействию на окружающую среду. При этом более 90% потребительских отходов текстиля, это одежда и вещи, которые мы используем в повседневной жизни, попадают на полигоны. По подсчетам РЭО, объем образования таких отходов в России составляет 2,3 млн тонн, это порядка 16 кг на одного городского жителя. От общего объема ТКО, 47 млн тонн, это 5% отходов. Перед нами стоит задача наладить раздельный сбор таких отходов и создать требуемые мощности по их утилизации», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Отходы текстиля можно утилизировать двумя способами — механическим и химическим. Около 40% таких отходов можно вовлекать в повторный оборот, то есть направлять одежду на рынок для повторного использования — в секонд-хенды. Еще около 25% можно направлять на разволокнение и производство нетканых материалов и пряжи путем механической утилизации. Порядка 10% — хвосты, которые можно направить либо на термическую утилизацию, либо на захоронение.

Около 25%, или 575 тысяч тонн текстильных отходов, может направляться на химическую утилизацию, в результате которой можно будет получать около 400 тысяч тонн вторичного сырья для отечественной легкой промышленности в виде лиоцельного и полиэфирного регенерированного волокна. Лиоцел — натуральное искусственное волокно, подвид вискозы, но более экологичный материал. Полиэфирное волокно — синтетика. Из обоих материалов можно делать одежду, различный текстиль (постельное белье, скатерти) и т. д. Натуральные и синтетические волокна можно смешивать в зависимости от потребности в конечном товаре.

Такие технологии уже широко распространены в Европе и на западе, а в настоящее время прорабатываются в России с ведущими научными институтами и Минпромторгом России. При этом, по оценкам присутствующих экспертов в отечественной легкой промышленности существует потенциал импортозамещения полиэфирного волокна до 500 тыс тонн/год, натуральных волокон до 300 тыс тонн/год.

«Мы говорим о построении отрасли на принципах экономики замкнутого цикла. В случае с текстильными отходами, это многокомпонентная задача. Она должна начинаться с построения системы сбора, чтобы сформировался сырьевой поток. Параллельно необходимо создавать инфраструктуру утилизации. Это должны быть высокотехнологичные предприятия, которые будут с высокой степенью глубины сортировать входящий поток по типу, составу и цвету, осуществлять утилизацию механическим и химическим способами. Без тщательной сортировки невозможен дальнейший рециклинг», — отметил советник генерального директора по специальным проектам РЭО Георгий Петришин во время своего выступления на круглом столе в РГУ им. А. Н. Косыгина.

Георгий Петришин также указал на важность определения требований к вторичному сырью, которое может быть получено в результате утилизации. РЭО направит анкеты предприятиям, чтобы определить в России потенциальные объемы и требования к продукции, пригодной для производства с использованием вторичного сырья.

Рабочая группа Ассоциации экономики замкнутого цикла «Ресурс», в состав которой входят переработчики и сборщики текстиля, глубоко проработала всю цепочку физического и юридического жизненного цикла текстиля. На профильной секции форума представители Ассоциации обратили внимание на наиболее острые проблемы, которые мешают развитию сбора и переработки.

«Прежде всего, это чехарда с кодами ФККО (Федеральный классификационный каталог отходов) и ОКПД (Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Например, регенерированное волокно как продукция переработки сейчас в серой зоне, так как на него нет такого кода продукции в ОКПД, при том, что международный код ТН ВЭД (Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) — есть. Как можно развивать переработку в этом направлении, если она по факту отсутствует в правовом поле? Подобная ситуация и с кодами федерального классификатора отходов для групп текстиля, что не дает возможности их правильно оформлять и развивать утилизацию», — сказала исполнительный директор «Ресурса» Валерия Гулимова.

Все эти вопросы необходимо прорабатывать совместно с заинтересованными ведомствами, требуется более тесное взаимодействие, добавила Гулимова.