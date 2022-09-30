РЭО: на Алтае установили 1600 контейнеров | 360°

Экология 30 сентября 2022, 15:30 Поделиться Telegram

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Viber РЭО: на Алтае установили 1600 контейнеров

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В рамках экологического форума «Нить природы», который проходит в Республике Алтай, представители отрасли обсудили экологическую ситуацию и инфраструктуру обращения с отходами в регионе.

Так, в Республике Алтай начала внедряться программа раздельного сбора отходов. В Чемале уже установлено 1600 контейнеров. Также контейнеры устанавливаются в Горно-Алтайске.

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Кроме того, РЭО совместно с руководством Республики Алтай наметил планы по развитию инфраструктурных объектов в регионе.

«В регионе внедряется раздельный сбор: уже установили 1600 контейнеров в Чемале. Раздельно собранные отходы будут поступать на сортировки и далее на предприятия по переработке. На Алтае мы хотим реализовать четыре проекта. Самый крупный — комплекс переработки отходов «Майминский». Планируется, что комплекс сможет сортировать 64 тысячи тонн отходов в год. Всего в республике в год образуется 86 тысяч тонн отходов. Таким образом, сортироваться будет 74% ТКО. Три другие проекта — поменьше. Но вместе они обеспечат 100% сортировки в регионе. Думаю, в 2024 году Республика Алтай сможет прийти к показателям, которые необходимо достичь к 2030 году. А мы ей в этом поможем», — рассказал о планах генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Кроме того сквозной темой форума стало экологическое образование. В другом туристическом регионе — на Байкале — по поручению Виктории Абрамченко разрабатываются программы по экологическому обучению для туристов и местных. По мнению РЭО, подобная инициатива должна внедрена и на Алтае.

«Мы поддерживаем все экологические инициативы: «Эколята», «Экософия». Всё, что связано с экологией, — приоритет РЭО. Однако любая инициатива начинается с человека. Поэтому, конечно, важно развивать экологическое образование. Если в семье нет привычки разделять отходы, и они отправляются в одно ведро, мусорную реформу нам никогда не провести должным образом. Поэтому каждому региону России, а особенно туристическим, необходимо задуматься над созданием каких-либо программ для жителей и туристов», — отметил Денис Буцаев.

Напомним, экологический форум «Нить природы» проходит в Республике Алтай с 30 сентября по 1 октября. Генеральным партнёром мероприятия является РЭО.

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