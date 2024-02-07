Экология 07 февраля 2024, 20:34 РЭО может профинансировать три объекта обращения с ТКО почти на 4,3 млрд рублей в Самарской области

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Российский экологический оператор может вложить около 4,3 млрд рублей в три проекта по созданию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Самарской области. Проекты реализуются в рамках концессионных соглашений.

«В конце января — начале февраля Правительство Самарской области заключило три концессионных соглашения. В рамках проектов в регионе будут построены три многофункциональных комплекса обращения с отходами. Общая мощность сортировки по ним составит 145 тысяч тонн в год. Активное развитие инфраструктуры ТКО позволит Самарской области приблизиться к выполнению показателей по снижению захоронения на полигонах и увеличению обработки ТКО до 100%. Это также внесет вклад в формирование экономики замкнутого цикла», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Объект на 110 тысяч тонн будет создан в Кинель-Черкасском муниципальном районе. Объем инвестиций в него составляет 2,219 млрд рублей с учетом НДС. Концессия была заключена 23 января 2024 года.

Еще две концессии Правительство Самарской области заключило 2 февраля 2024 года. По первому соглашению будет создан многофункциональный комплекс в Хворостянском районе, его мощность сортировки — 35 тысяч тонн в год, инвестиции — 931 млн рублей с учетом НДС.

В рамках второго соглашения построят многофункциональный комплекс в Сергиевском районе, мощность размещения — 70 тысяч тонн в год, инвестиции — 1,371 млрд рублей с учетом НДС.

«Общая стоимость проектов оценивается в 4,5 млрд рублей. РЭО может вложить в них

до 95% от объема инвестиций за счет средств от размещения облигаций. Сумма составит около 4,29 млрд рублей», — сообщил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Ввод в эксплуатацию по всем объектам запланирован на 2025 год.