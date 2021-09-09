РЭО поможет McDonald’s с раздельным сбором в ресторанах сети

Раздельный сбор отходов появится в ресторанах сети McDonald’s («Макдоналдс»), расположенных в российских городах. Соглашение об этом компания подписала с Российским экологическим оператором, курирующим мусорную реформу в стране.

«В 2021 году в пилотном проекте по раздельному сбору отходов будут участвовать 40 предприятий McDonald’s в России. При этом все новые предприятия сети будут строиться с возможностью раздельного сбора отходов и для дальнейшей передачи их на переработку», — сообщили в ППК РЭО.

В рамках соглашения, которое заключено на два года с возможностью продления, Российский экологический оператор будет содействовать развитию инфраструктуры для переработки упаковки во всех регионах присутствия ресторанов сети быстрого питания.

Вместе они составят перечень товаров, при производстве которых можно использовать вторсырье, чтобы затем заменить одноразовую упаковку и посуду в сети на более экологичную. Для этого к марту следующего года McDonald’s утвердит критерии при выборе поставщиков товаров из вторсырья, а к июлю — организует взаимодействие с производителями продукции из вторсырья.

«На сегодняшний день более 85% упаковки продукции компании произведено из сертифицированного бумажного сырья и может быть переработано при наличии соответствующей инфраструктуры. В течение пяти лет компания ставит перед собой задачу на 100% перейти на использование упаковки из вторичного или сертифицированного сырья», — сообщил генеральный директор McDonald’s в России Марк Карена.

Раздельный сбор есть в 24 ресторанах McDonald’s в 61 регионе России. Планируется, что к 2025 году его внедрят во всех предприятиях сети быстрого питания (свыше 800 ресторанов), кроме того, с возможностью последующей переработки отходов. Но уже сейчас компания сотрудничает с оператором «Эколайн», который забирает отходы на дополнительную сортировку. А в 2021 году McDonald’s отправил «Эколайну» около четырех тысяч тонн стаканчиков на переработку.