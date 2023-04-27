Экология 27 апреля 2023, 11:26 РЭО: марафоны Блиновской наносили колоссальный ущерб экологии

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Блогер Елена Блиновская призывала подписчиков во время марафонов желаний запускать воздушные шары, которые разлагаются до 100 лет и наносят непоправимый ущерб природе. Российский экологический оператор призывает россиян к более осознанному потреблению.

«Блогеры в наше время имеют огромное влияние, в том числе на экологию. Яркий пример — это печально известный Instagram-блогер Елена Блиновская с более чем 5 млн подписчиков. Она неоднократно призывала своих подопечных запускать воздушные шары в небо. Сроки разложения воздушных шаров — от 4 до 100 лет. За это время микропластик, на который разложатся шары, нанесет вред живым организмам, микрочастицы попадут в воду, почву… В 2021 году на самый популярный аккаунт „Марафона желаний“ было подписано 2,5 млн человек. Массовый запуск воздушных шаров столькими людьми означает 7 500 кг отходов. Марафоны Блиновской наносили колоссальный ущерб экологии. Мы хотим, чтобы сознание наших граждан менялось в пользу более осознанного потребления. Все ради нашей планеты и будущих поколений», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В 2021 году Российский экологический оператор обращался к подписчикам Елены Блиновской с призывом не запускать воздушные шары, объявив #марафонбезшаров. При этом латексные шары, о которых говорила блогер, также не являются абсолютно экологичными, так как в их составе присутствуют полимеры.

Блиновская также просила подписчиков не использовать веревку при запуске шарика, а обходиться шерстяной ниточкой. Однако вред живым организмам будет нанесен так или иначе, будь то короткая веревка или разложившийся до микропластика шарик. Животные путаются в этих веревках и гибнут.