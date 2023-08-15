Экология 15 августа 2023, 13:41 РЭО: лишь 25% от 2 млн тонн отработанных смазочных масел собирается для утилизации в России РЭО

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Лишь четверть, или 500 тысяч тонн, отработанных масел, образующихся в России, собирается, при этом в России существует мощностей для утилизации только 350 тысяч тонн. Проблемы переработки смазочных масел обсудили 14 августа члены Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» и представители отрасли по обращению с данной категорией отходов.

«Ежегодно в России образуется порядка 2 млн тонн отработанных масел, при этом собирается всего около 500 тысяч тонн. Существующие утилизационные мощности позволяют переработать 350 тысяч тонн, из которых порядка 100 тысяч — это производство из отработанных масел новых, то есть их восстановление. Таким образом, обращение с отработанными маслами, соответствующее принципам экономики замкнутого цикла недостаточно развито и большая часть таких опасных отходов используется в качестве топлива, то есть просто сжигается», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» запрещает использовать отработанные нефтепродукты для получения топлива, предназначенного для энергетических установок. В соответствии с требованиями при обращении с группами однородных отходов I–V классов опасности, утвержденными приказом Минприроды Р Ф от 11 июня 2021 г. № 399, установлены приоритетные способы утилизации отходов масел в следующей последовательности:

— полное или частичное восстановление показателей качества масел с целью их повторного использования по прямому назначению;

— утилизация отходов масел с получением новой продукции без применения термических методов;

— утилизация отходов масел с получением новой продукции термическими методами.

При этом последний в приоритетности способ также не допускает прямое сжигание, а позволяет утилизировать масла методом пиролиза.

«На совещании „Ресурса“ рассматривались ключевые вопросы, связанные с развитием утилизации отходов масел, соответствующей принципам экономики замкнутого цикла, обсуждались факторы, препятствующие такому развитию, в том числе проблемы сбора и учета отработанных масел, а также их сжигание вместо утилизации. Мы в РЭО настаиваем на максимальном восстановлении масла, и для этого необходимо проделать большую работу в части регуляторики и контроля», — добавил Денис Буцаев.

На базе «Ресурса» представители Ассоциации и РЭО обсудили с утилизаторами острые вопросы этой сферы, ознакомили переработчиков и участников рынка с изменениями в рамках расширенной ответственности производителей (РОП), а также поговорили об усилении контроля сбора масел.

«Мы планируем усилить контроль за автосервисами и сборщиками. Для этого предлагается внести изменения в приказ № 399 „Об утверждении требований при обращении с группами однородных отходов I–V классов опасности“, какие именно — станет известно после завершения процесса разработки поправок. Для развития устойчивого обращения с отходами масел, кроме мер, направленных на формирование прозрачной системы сбора и переработки, требуется финансовое обеспечение инфраструктуры утилизации, которое должно быть создано благодаря реформе РОП», — указал директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

По его словам, отработанные нефтяные масла и смазочные материалы, не вовлеченные в процесс утилизации, попадают в незаконный оборот топливных продуктов, которые, являясь преимущественно отходами 3 класса опасности, сжигаются, загрязняя окружающую среду бесконтрольными выбросами опасных продуктов горения.

«Площадка Ассоциации „Ресурс“ уже не первый раз становится местом встречи участников всей цепочки жизненного цикла продукта/материала, которые в обычной ежедневной деятельности вместе, за одним столом, практически не встречаются. Мы как ассоциация нового типа — комплексного партнерства — видим свою задачу и результат именно в таком взаимодействии, балансе интересов. Крупные производители масел, компании — переработчики из разных регионов (а это сильно влияет на специфику и принятые способы использования результатов переработки), точки образования отхода — автосервисы — провели открытый и серьезный разговор. Результатом остались довольны все — например, даже весьма крупные компании новыми глазами посмотрели на своих соседей по региону — переработчиков, и наметились новые цепочки кооперации», — указала исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

Отдельно заслуживают внимания и поддержки добросовестные автосервисы, которые работают исполняя требования законодательства. Они оказались в сложной ситуации — недобросовестной конкуренции с серыми точками оказания услуг, «гаражным сервисом», который привлекает низкой ценой, но расплата за это — сотни и тысячи литров, слитых в почву или водоемы отходов. Только загрязнение вод отработанными нефтяными маслами составляет 20% общего техногенного загрязнения или 60% загрязнения нефтепродуктами. «Много говорили о сжигании „отработки“, которое порождает подчас еще большие экологические проблемы, чем сами отходы отработанных масел», — добавила Гулимова.

На совещании обсуждались также причины ограниченного вторичного использования масел: высокие расходы на регенерацию, загрязнение окружающей среды отходами этого процесса, и самое главное — ужесточение требований к качеству товарных масел. Необходимо вдумчиво подобрать инструменты воздействия на цепочку обращения отходов масел, чтобы поддержать выход из тени и расширить их вторичное использование, заключила глава «Ресурса».