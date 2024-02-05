Экология 05 февраля 2024, 18:23 РЭО: кроссовки из отходов начали массово производить в России

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Серийное производство кроссовок из отходов запустили на территории России.

Участник электронной торговой площадки РЭО создал 8000 пар спортивной обуви, которые на 40% состоят из текстильных отходов, купленных у ООО «ПРОЛОГ» на Электронной торговой площадке (ЭТП) Российского экологического оператора.

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«Интересная коллаборация произошла у нашей электронной площадки для торговли вторсырьем с компанией, которая занимается переработкой текстиля и пошивом кроссовок из вторсырья. Участник платформы приобрел вторсырье и произвел 8000 пар кроссовок, их можно приобрести на российских маркетплейсах. Наша площадка задумывалась как инструмент для бизнеса, чтобы компаниям, которые следуют принципам экономики замкнутого цикла, было удобно совершать сделки. Благодаря использованию вторсырья при производстве новой продукции снижается количество отходов на полигонах, и это одна из главных целей реформы отрасли по обращению с отходами», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

При производстве кроссовок верх обуви вяжут из регенерированной пряжи, которую получают из старой одежды. К ней добавляют первичное сырье. А затем верх склеивают с подошвой, вставляют стельку и далее уже упаковывают в коробку.

«На цифровой платформе РЭО по продаже вторсырья уже зарегистрировались более 2500 пользователей. Как видите, среди них есть и компании, которые давно занимаются переработкой отходов и производством продукции из них. Мы будем делать наш сервис еще удобнее, чтобы привлечь как можно больше игроков, которые помогают сформировать экономику замкнутого цикла в нашей стране», — добавил Руководитель Электронной торговой площадки РЭО Заур Абдурахимов.

РЭО создал Электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных материальных ресурсов в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке. С 1 января 2024 года доступ к площадке стал платным, но для новых пользователей доступ будет бесплатный на один месяц. Сейчас на ЭТП доступны три варианта тарифов, ознакомиться с ними можно по ссылке.