Экология 15 сентября 2023, 18:11 РЭО: конвертер кодов товаров и отходов заработает с 2024 года РЭО

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Разработанный Российским экологическим оператором и Минприроды России проект конвертера кодов товаров и отходов, проходит процедуру согласования с профессиональным сообществом и федеральными органами исполнительной власти, проведено обсуждение на площадке Торгово-промышленной палаты РФ.

«Участники дискуссии отмечают важность документа, а процесс его согласования и комментарии коллег позволяют сделать вывод о непрозрачности исполнения производителями и импортерами товаров своих обязательств до начала совершенствования системы РОП. РОП могли закрывать в отношении одного и того же товара, утратившего потребительские свойства, несколько раз. Существовала некоторая правовая неопределенность в отношении получаемых продуктов утилизации и технологических процессов. При создании конвертера разработчики столкнулись с проблемой: товар есть, а кода ОКПД на него нет. Соответственно статистика их не учитывала», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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По его словам, при поддержке профильного вице-премьера Виктории Абрамченко РЭО оперативно вносит недостающие коды в классификаторы. РОП является экономическим стимулом с одной стороны для выпуска более экологичной упаковки, с другой стороны для производства товаров и упаковки с применением вторичного сырья в конвертер. Первая отчетность утилизаторов покажет объем выпуска таких товаров, что позволит в будущем совершенствовать уже имеющиеся меры поддержки таких производителей. «Подготовив проект документа, мы сделали еще один огромный шаг в сторону построения экономики замкнутого цикла. Работу нужно закончить в этом году. Конвертер заработает с 1 января 2024 года», — отметил глава РЭО.

Конвертор был создан РЭО совместно с Минприроды России. Он необходим для соотнесения видов товаров, подлежащих утилизации, видов отходов и видов полученной из таких отходов продукции, которые могут быть произведены в результате утилизации.

Проект постановления Правительства РФ, предусматривающий утверждение конвертера, для его общественного обсуждения Минприроды РФ разместило на Официальном интернет-портале правовой информации 25 августа 2023 года. Сейчас идет сбор и анализ предложений по доработке проекта постановления. Также будет проведен ряд согласительных совещаний.

Одновременно с этим проект направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ), а также представлен на рассмотрение рабочей группы в сфере экологии и природопользования при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций ФОИВ при Правительственной комиссии по проведению административной реформы.

Далее проект постановления направят на правовую и антикоррупционную экспертизу в Минюст России, по итогам проведения которой его внесут для утверждения в Правительство РФ.

Конвертером смогут воспользоваться производители товаров и импортеры, он позволит им понять, утилизатор каких отходов конкретно им подходит. Также на него будут ориентироваться сами утилизаторы при выборе подходящего для исполнения обязанности расширенной ответственности производителей (РОП) продукта утилизации, а также технологии утилизации.

Одновременно Росприроднадзор будет оценивать отчетность производителей товаров о выполнении самостоятельной утилизации на соответствие конвертеру. Также при включении в реестр утилизаторов РЭО совместно с Росприроднадзором будут оценивать заявителей на предмет соответствия их технологий конвертеру.

Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов напомнил, что сейчас вся выпускаемая упаковка и товары, попадающие под РОП, имеют коды продукции по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) и Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД). При этом отходы от использования товаров имеют коды по Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО). После утилизации данных отходов должны быть товары и продукция с кодами ОКПД.

«Конвертер позволит исключить из системы РОП лиц, которые называют себя утилизаторами, а по факту либо не осуществляют эту деятельность либо ограничиваются извлечением наиболее ценных ресурсов и не достигают необходимой глубины утилизации. В рамках подготовки проекта Конвертера и обсуждения его с экспертным сообществом возникает также дополнительная работа по дополнению отсутствующих кодов ОКПД и ФККО, рассматриваются различные виды продукции, производимой утилизаторами отходов, вырабатываются решения, исключающие возможность недобросовестного исполнения РОП. Другими словами, работа над конвертером позволила увидеть существующие пробелы и своевременно их исправить», — отметил он.

РЭО также разработал информационный модуль, который автоматически показывает переход из товарного кода ОКПД в коды отходов по ФККО и далее в коды новой продукции по ОКПД. По нему можно оставить обратную связь и отправить свои предложения и замечания на электронную почту util@reo.ru.