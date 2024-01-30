Экология 30 января 2024, 13:34 РЭО: концессия в сфере ТКО в Хакасии может быть заключена уже во втором квартале 2024 года РЭО

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава Республики Хакасия Валентин Коновалов обсудили ход реализации реформы отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе. Рабочая поездка гендиректора РЭО в Республику состоялась 29 января.

«Обсудили детали инвестиционных проектов по созданию объектов по обращению с ТКО на территории Республика Хакасия. В частности договорились о порядке работы по выбору концессионера по мусоросортировочному комплексу мощностью 155 тысяч тонн. Также рассмотрели необходимость разработки проектно-сметной документации (ПСД) в этом, а не следующем году», — сообщил Денис Буцаев.

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РЭО и регион подготовят проект концессионного соглашения (КС) до 15 февраля 2024 года. «Сейчас региональные власти занимаются структурированием текста соглашения. По информации от региона, срок подготовки проекта КС и направления его к нам на согласование — начало февраля 2024 года», — добавил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Концессионное соглашение может быть заключено уже во втором квартале 2024 года.

«Экологическое благополучие — один из пяти стратегических приоритетов работы правительства Хакасии. Запуск современного мусороперерабатывающего комплекса позволит улучшить в республике экологическую обстановку, создать рабочие места, увеличить налоговые поступления в бюджет», — отметил Валентин Коновалов.

Комплексный объект по обращению с ТКО стоимостью около 3,6 млрд рублей будет построен в 2026 году. Мощность обработки ТКО на нем составит 155 тысяч тонн в год, утилизации — 62 тысячи тонн в год.

РЭО сможет вложить в проект более 3 млрд рублей за счет средств от размещения облигаций ППК после получения заключений государственных экспертиз на разработанную проектно-сметную документацию.