Экология 13 июля 2023, 13:49 РЭО: комплекс сортировки отходов мощностью 16,5 тысячи тонн построят в Бурятии РЭО

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Объект по сортировке твердых коммунальных отходов мощностью 16,5 тысячи тонн в год построят в Республике Бурятия. Российский экологический оператор готов профинансировать проект, реализуемый на основе концессионного соглашения, на 125 млн рублей. Регион подписал концессию с инвестором 11 июля.

«Бурятия подписала с акционерным обществом „Республиканский мусороперерабатывающий завод“ концессионное соглашение о финансировании, создании и эксплуатации объекта обращения с ТКО. Проект включает в себя создание сортировки мощностью 16,5 тысячи тонн в год. РЭО рассматривает возможность предоставления займа концессионеру в размере 125 млн рублей», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Современный объект размещения твердых коммунальных отходов расположится в поселке Селенгинск Кабанского района.

Расчетный объем инвестиций концессионера в создание объекта составляет 535,6 млн рублей с учетом НДС. Условиями концессионного соглашения предусмотрен капитальный грант в размере 364,3 млн рублей.