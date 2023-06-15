Экология 15 июня 2023, 15:20 РЭО: количество концессий по проектам ТКО выросло в 2 раза за 1,5 года

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За 2022−2023 годы в России было заключено 40 концессионных соглашений в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Количество концессий увеличилось в два раза, в том числе благодаря поддержке правительства.

Об этом генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил на сессии «На пути к переработке: от отходов к ресурсам» в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он рассказал о спросе на такую меру поддержки, как предоставление льготных займов инвестору из средств от размещаемых облигаций РЭО с субсидированием купона, которая применяется при реализации заемщиком концессий. Вице-премьер Виктория Абрамченко, принимавшая участие в сессии РЭО, подчеркнула важность привлечения инвестиций в отрасль и гарантии их возврата инвесторам.

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«Большую сложность я вижу не применительно к категории отходов, а в том, чтобы инвестор поверил и пришел. Вообще, в любое производство. Нам нужно обеспечить не только поддержку проекта на старте, но и окупаемость этого проекта. Об этом говорят сегодня все представители бизнеса. Если бизнес занимается производством гранул из пластиковых отходов, нужно обеспечить загрузку этого производства, постоянный поток сырья, чтобы предприятие работало эффективно. Если это мощности по утилизации ТКО — точно так же. Гарантии окупаемости этих инвестиций должны быть. Мне кажется, над этим государству в дальнейшем нужно думать и работать», — сказала зампред правительства во время своего выступления.

«В 2022 году в России было заключено 26 концессионных соглашений в сфере обращения с ТКО, в 2023 — 14. То есть за эти 1,5 года рынок концессий в сфере вырос в 2 раза в сравнении с предыдущим периодом (до 2021 года), в который заключались концессии. В общей сложности в рамках концессий в России сейчас на разной стадии создания (реконструкции) находятся объекты входящей мощностью обработки 10 млн тонн. Мы стараемся структурировать проекты по созданию комплексных объектов, включающих объекты обработки и утилизации, это было условие со стороны правительства. И в настоящий момент у нас пайплайн проектов на 149 млрд рублей, при этом правительство нам разрешило привлечь 100 млрд. Соответственно в зависимости от того, который из проектов первым получит государственную экологическую, государственную строительную экспертизу, тот получит финансирование», — сказал Денис Буцаев.

Говоря относительно сроков, он отметил, что две трети объектов планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. При этом конечный срок реализации инвестиционной стадии всех концессий, которые подписаны на сегодня, — 2026 год.

Для того, чтобы концессии заработали, отрасли требуются более дешевые финансы, чем те, которые рынок предлагает на кредитование, обратил внимание глава РЭО. В зависимости от статуса заемщика ставка на инвестиционные ресурсы варьируется от 11,5% до 12−14%, со сроком окупаемости от 8 лет.

«Это очень дорого на самом деле, и естественно в этом отношении в нашей отрасли такую ставку никакой проект выдержать не может. Благодаря Правительству, непосредственно Виктории Валериевне (Абрамченко — прим.), мы получили меру поддержки, которая сейчас пользуются невообразимым спросом. Это субсидия на купонный доход по нашим облигациям, которая позволят предоставлять заем инвестору на льготных условиях. Мы договорились, что 90% от ключа компенсирует государство. Таким образом мы получаем деньги на финансовом рынке по рыночной ставке, а инвесторам предоставляем по субсидированной ставке, которая составляет 5%», — отметил Денис Буцаев.

Для субъектов с низкой бюджетной обеспеченностью существует дополнительная мера поддержки в виде предоставления субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение обязательств регионов по выплате капитальных грантов в рамках концессионных соглашений, и которая покрывает до 95% от стоимости объектов без учета НДС, в случае, если бюджетная обеспеченность региона менее 0,75 и им заключено концессионное соглашение, предусматривающее выплату концессионеру соответствующего капитального гранта, а также готова прошедшая государственную экспертизу проектно-сметная документация.

В апреле 2022 года РЭО подписал с Россельхозбанком соглашение о сотрудничестве в области обращения с ТКО в целях расширения доступа к финансированию участников отрасли, реализующих инвестпроекты. С приложением кредитной экспертизы Банка и отраслевой экспертизы РЭО была сформирована прозрачная модель финансирования с привлечением средств через размещение облигаций. Данная модель готова к масштабированию в целях наращивания финансирования сферы обращения с ТКО.

«Продолжением нашего сотрудничества в 2023 году стали первые выпуски облигаций РЭО, размещенные на Московской бирже в рамках действующей программы облигаций. Банк выступил организатором и якорным инвестором первых выпусков облигаций РЭО, уделяя особое внимание подготовке РЭО к „жизни“ эмитента ценных бумаг. В настоящее время в пайплайне РЭО порядка 20 инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО, планируемых к финансированию через облигации. Размещение следующих выпусков облигаций РЭО планируется на 3−4 квартал 2023 года, и мы надеемся, что они привлекут широкий пул инвесторов, для которых, как и для нас, важна экологическая обстановка в родных краях», — отметила заместитель председателя правления Россельхозбанка Анна Кузнецова.

На сессии также обсудили развитие экономики замкнутого цикла и важнейшие для отрасли законодательные изменения, в частности закон о вторичных материальных ресурсах и законопроект о расширенной ответственности производителя (РОП), внесенный в Госдуму.

«Администрировать РОП и верифицировать отчетность исполнителей будет легче, как следствие — и, наверное, для нас это главное — система станет прозрачнее, что позволит исключить из нее различные недобросовестные посреднические организации, выписывающие липовые документы на утилизацию, которая на самом деле не происходит. С изменением ситуации мы ожидаем кратного увеличения доли использованной стеклянной упаковки, отправляемой на переработку. Со своей стороны подтверждаем готовность инвестировать в развитие утилизационных мощностей. На „Сибстекле“ (крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга — прим.) уже введена в эксплуатацию первая очередь технологического комплекса по обработке отходов стекла — на данном этапе речь идет о 60 тысячах тонн вторичного сырья в год, с запуском второй очереди годовой объем вырастет до 200 тысяч тонн», — отметил президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран.

В сессии также приняли участие Кан Зо, министр инвестиций и внешних экономических связей Республики Союз Мьянма, Михаил Карисалов, председатель правления, генеральный директор, ООО «СИБУР», Виталий Королев, заместитель руководителя, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Евгений Михайлов, председатель совета директоров Группы «Эколайн», Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края, Алина Загитова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, Александр Коган, заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Артем Седов, генеральный директор ООО «Большая Тройка».

Модератором сессии выступил Андрей Шаронов, генеральный директор АНО «Национальный Альянс по вопросам социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития».