Экология 16 февраля 2024, 13:28 РЭО: количество контейнеров для раздельного сбора отходов превысило 320 тысяч в России РЭО

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Контейнеры для раздельного накопления отходов (РНО) установлены в 78 субъектах Российской Федерации, их насчитывается 327 тысяч. Из них дополнительно 45 тысяч было расставлено в 2023 году. Об этом сообщил Российский экологический оператор.

«Важнейшим этапом в обращении с твердыми коммунальными отходами является раздельный сбор от населения. Для этого в рамках реформы в российских регионах устанавливаются контейнеры для раздельного накопления отходов. В 78 субъектах РФ уже насчитывается 327 тысяч контейнеров для РНО. За 2023 год регионы установили 45 тысяч контейнеров», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

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В 17 регионах внедряется пофракционный сбор твердых коммунальных отходов. Устанавливаются контейнеры под сбор отдельных фракций — стекла, пластика, бумаги. В 52 субъектах РФ реализуется двухконтейнерная система сбора отходов, в 9 регионах комбинируются обе системы — двухконтейнерная и пофракционная. В 70 регионах сбор и транспортирование раздельно накопленных отходов до объектов обработки осуществляют региональные операторы.

Основными причинами, тормозящими развитие раздельного накопления, являются недостаточность или отсутствие мощностей по обработке ТКО, отсутствие объектов для утилизации выбранных полезных фракций отходов после обработки и недостаточность контейнеров для раздельного накопления.