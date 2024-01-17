Экология 17 января 2024, 09:19 РЭО: колготки, пакеты, смартфоны и еще 780 товаров добавили в перечень РОП РЭО

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Подготовленный по инициативе РЭО перечень товаров и упаковки, отходы от использования которых подлежат утилизации, утвержден Правительством РФ.В него вошли около 780 товаров и видов упаковки, включая одежду, бытовую технику и строительные товары.

Также утверждены и нормативы утилизации товаров и упаковки из списка. Эта работа велась в рамках обновления расширенной ответственности производителей в России. Итогом станет снижение захоронения отходов на полигонах за счет создания стимулов сбора и переработки указанных видов отходов от использования товаров.

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«В конце декабря Правительство РФ приняло ряд подзаконных актов по РОП, в том числе о расширении перечня товаров. Всего в него вошло более 1300 позиций, включая около 780 новых. Это сделано по инициативе РЭО. Среди принципиально новых позиций — строительные товары. Дополнилась группа по текстилю — были ситуации, когда один и тот же товар, например, из искусственных тканей, попадал в перечень, в то время как из хлопчатобумажных — не попадал. При этом оба товара так или иначе после использования попадали в контейнер для ТКО и ехали точно также на сортировку, где, в большинстве своем, не отбирались и попадали на полигон. Детализировали электронные товары, упаковку по видам пластика, что позволило более гибко подойти к вопросам применения коэффициента экологичности и создания стимулов для переработки отдельных видов упаковки», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Перечень также дополнился такими товарами и видами упаковки, как бумажные стаканчики, пластиковые пакеты, посуда и столовые приборы, электроника, масла, шины.

Постановлением от 29 декабря 2023 г. № 2414 был утвержден перечень товаров, упаковки, отходы от использования которых подлежат утилизации, в том числе на 2024 год, нормативы утилизации отходов от использования товаров на 2024–2029 годы и отходов от использования упаковки — на 2024 год.

«Ранее отсутствовало достаточно большое количество потребительских товаров, отходы от которых были не востребованы и попадали в контейнеры твердых коммунальных отходов, и на полигоны. Отсутствовали стимулы по переработке таких товаров, поскольку они не входили в РОП. Сейчас же, в рамках инициативы РЭО, с учетом поддержки Правительства РФ, данный пробел был ликвидирован, и указанные товары также начнут перерабатываться и будут создаваться мощности для их утилизации», — добавил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года.