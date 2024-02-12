Экология 12 февраля 2024, 11:07 РЭО: из 120 тысяч айфонов чиновников могут извлечь 57 гр золота РЭО

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В Российском экологическом операторе посчитали количество вторсырья, которое можно было бы извлечь из техники, которую уничтожат после запрета на использование зарубежных смартфонов госслужащими. Всего из 120 тысяч смартфонов бренда Apple можно будет извлечь 57 гр золота.

«В каждом смартфоне содержится порядка 0,15% драгоценных металлов. Например, из 10 тысяч смартфонов весом 200 грамм получается примерно 450 кг плат, содержащих до 30 гр драгоценных металлов, из которых золота порядка 4,8 гр. Если возникнет потребность в переработке значительного количества смартфонов, то такие отходы необходимо утилизировать с применением обязательных технологических процессов, в том числе извлечь токсичные компоненты электроники и обезвредить их, чтобы не выбрасывать на свалки, отравляя нашу жизнь», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Ранее аналитики сообщили, что после введения запрета для российских госслужащих на использование техники Apple будет уничтожено около 120 тысяч единиц устройств бренда. Из такого количества устройств можно извлечь 57 грамм золота, пояснили в РЭО.

Металлы в составе вторсырья важно разделить по видам материалов для дальнейшей переработки, уточнили в РЭО. При этом на объектах утилизации должна быть установлена система весового контроля, чтобы измерять массу поступающих и образуемых отходов, а также массу продукции, получаемой из отходов.

По данным РЭО, каждый год в России образуется 1,5−1,7 млн тонн электролома. При это подвергается переработке лишь около 10%. Данные в РЭО предоставили лишь около 60 переработчиков электротехники. Их общая мощность переработки составляет порядка 285 тысяч тонн в год.

В РЭО указывают, что после вступления нового закона о расширенной ответственности производителей (РОП) объем мощностей должен вырасти. Это связано с тем, что производители начнут платить экосбор за утилизацию упаковки и некоторых видов товаров, в том числе электроники. Экосбор направляется на создание новых мощностей.

Кроме того, по новым правилам утилизации электролома, которые вступили в силу 1 сентября 2023 года, глубина переработки должна составлять 85%. Это значит, что из 100 кг смартфонов должно извлекаться 85 кг вторичного сырья.

В прошлом году РЭО провел совместно с «М.Видео — Эльдорадо» акцию «ЭлектроОсень», в рамках которой удалось собрать и сдать на переработку 10 тонн старой техники.