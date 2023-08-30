Экология 30 августа 2023, 09:17 РЭО: искусственный интеллект будет находить нарушения на мусорных заводах в России РЭО

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В Российском экологическом операторе сообщили, что сейчас компания работает над созданием модуля обработки данных с использованием средств искусственного интеллекта. Он будет обеспечивать распознавание нарушений на объектах обращения с ТКО, протоколировать их и принимать решение по запрограммированному сценарию.

«Искусственный интеллект активно внедряется во все сферы, отходы — не исключение. В настоящее время мы разрабатываем модуль анализа результатов воздушного лазерного сканирования объектов размещения ТКО, который позволит значительно снизить трудозатраты на постобработку данных и повысить сроки получения объективной информации о статусе эксплуатации объектов и как следствие повысить достоверность данных о ключевых характеристиках объектов размещения ТКО, которые содержатся в территориальных схемах обращения с отходами», — рассказал глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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Среди таких нарушений, которые будет выявлять модуль — отсутствие необходимого оборудования: контрольно-пропускного пункта, шлагбаума, постов весового контроля, ванн дезинфекции колес и ограждений по периметру объекта, не выполнение пересыпки верхнего слоя ТКО инертными материалами, наличие тлений и возгораний на теле полигона, разлет фракций на прилегающие территории, размещение фракций, не относящихся к ТКО, фиксирование количества птиц.

«В будущем созданный модуль обработки данных воздушного лазерного сканирования при помощи нейронных сетей планируется расширить дополнительными математическими алгоритмами, фиксирующими в автоматическом режиме факты выходов навалов отходов за границы отведенных земельных участков, нарушение нормативных санитарно-защитных зон, превышение проектной высоты тела полигона и крутизны углов откосов отходов», — отметил заместитель генерального директора по цифровизации Алексей Буров.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России.