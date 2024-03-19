Экология 19 марта 2024, 16:55 РЭО: инвесторы в отрасли ТКО экономят более чем в 2 раза благодаря мерам поддержки РЭО

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Инвесторы в отрасль по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) могут получить поддержку от Российского экологического оператора, которая позволит им сэкономить более чем в 2 раза на стоимости финансирования в условиях высокой ключевой ставки. Заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев рассказал на форуме Wasma-2024 о льготной ставке для тех, кто вкладывает средства в создание новых объектов по обработке и утилизации ТКО.

«Серьезнейшая проблема — рост ключевой ставки, пока мы не видим сигналов относительно того, что она будет снижаться. В этой ситуации большинство концессионных соглашений заключались исходя из той льготной ставки, которую может предоставить РЭО. Наша льготная ставка — при ключевой в 16% — составляет примерно 6,5−6,6% годовых. И по годам эта ставка, вне зависимости от того, как колебалась ключевая, практически не меняется, она стабильная. А инвестору нужна стабильность», — сообщил Сергей Королев.

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Для финансирования проектов в сфере ТКО РЭО может предоставить инвесторам льготные займы из средств от выпуска облигаций РЭО. Данная мера поддержки предполагает финансирование до 95% от стоимости проекта. Субсидирование ставки купона по облигациям — 90% от ключевой ставки ЦБ в рамках постановления Правительства РФ № 906.

Сессия РЭО «Отходы как возможность: инвестиции в устойчивую инфраструктуру» по треку Российского экологического форума (РЭФ) состоялась 19 марта.

20-я юбилейная Международная выставка оборудования и технологий для обращения с отходами и очистки сточных вод Wasma будет проходить с 19 по 21 марта в Москве, в ЦВК «Экспоцентр».