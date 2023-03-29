Экология 29 марта 2023, 17:20 РЭО инвестирует до 3,3 млрд рублей в КПО в Иркутской области

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Российский экологический оператор вложит до 3,3 млрд рублей в комплекс мощностью переработки 405 тыс. тонн, который будет создан до конца 2024 года в Иркутской области. Ранее область заключила концессионные соглашения с инвесторами.

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«В Иркутской области появится современный комплекс мощностью переработки 405 тыс. тонн в год и крупнейшая концессия на Дальнем Востоке. Стоимость проекта оценивается в 3,5 млрд рублей. РЭО будет использовать средства, полученные от выпуск облигаций РЭО для предоставления льготных льготных кредитов. До 95% инвестиций, или около 3,3 млрд. руб., может быть инвестировано за счет создания комплекса, что позволит области перевыполнить установленные для региона показатели национального проекта в 2024 г. Строящийся объект обеспечит многолетнюю безопасную и эффективную работу по обращению и захоронению ТБО, происходящих из Иркутска и соседних муниципальных образований», — отметил директор РЭО Денис Буцаев.

Предоставляя концессионеру льготный кредит, РЭО намерено профинансировать создание объекта концессионного соглашения в размере до 95% от суммы инвестиций, подтвержденной заключением государственной экспертизы. Стоимость средств, полученных от выпуска облигаций ППК.

«На объекте используется в основном бытовая техника. Новейшие проверенные технические решения не только оптимизируют объем инвестиций и увеличивают выбор вторичных ресурсов, но и снижают количество образующихся отходов и окружающую среду. Снижают уровень негативного воздействия: Инвестору Об этом сообщил заместитель директора РЭО по инвестициям и развитию Сергей Королев.