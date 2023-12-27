Экология 27 декабря 2023, 12:35 РЭО интегрировал данные регоператоров в федеральную систему учета ТКО РЭО

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Российский экологический оператор интегрировал автоматизированную информационной систему «Автоматизация процессов регионального оператора» (АИС «АПРО») в федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).

«Осуществлена успешная интеграция типового решения АИС „АПРО“ c ФГИС УТКО, которую мы ввели в эксплуатацию 1 декабря 2023 года. ФГИС создавалась для полноты, достоверности и доступности информации о состоянии отрасли обращения c ТКО, повышения эффективности сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО. Система станет качественным инструментом контроля за отраслью обращения с ТКО в России, а интеграция с АИС „АПРО“ и иными информационными системами позволит скорее приблизиться к достижению этой цели», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Согласно Приказу Минприроды № 919, одним из поставщиков информации во ФГИС УТКО являются региональные операторы. Первичные данные они должны загрузить в систему до 1 января 2024 года.

По словам заместителя генерального директора по цифровизации РЭО Алексея Бурова, Приказом Минприроды для региональных операторов предусмотрена обязанность по постоянному поддержанию актуальности большого объема данных. Например, сведения о движении мусоровозов должны уходить во ФГИС УТКО ежедневно, а информация об источниках образования отходов и договорах заключенных в сфере обращения с ТКО, должна направляться каждый раз, как происходит какое-то изменение.

«При этом информация об источниках — это один из самых массивных разделов, с которым вообще работают в отрасли. Эти сведения используются при создании территориальных схем, на их основе ведется все планирование и, в конечном итоге, строится тариф. Возможность получать фактические данные напрямую от региональных операторов — колоссальный шаг в направлении лучшей организации отрасли. И проще всего обеспечить предоставление актуальных и достоверных сведений от региональных операторов в ФГИС УТКО с помощью автоматической трансляции данных. Это не несет дополнительных трудозатрат для регионального оператора, но дает максимальный эффект», — сообщил Алексей Буров.

Именно поэтому РЭО было решено добиться интеграции типового решения по автоматизации деятельности региональных операторов с ФГИС УТКО в сроки, которые позволят регоператорам, использующим решение, передать первичные данные и выполнить требования Приказа Минприроды в срок. Совместными усилиями РЭО и оператора АИС «АПРО» удалось реализовать настройку автоматической передачи сведений из АИС «АПРО» во ФГИС УТКО, в соответствии с требованиями Приказа Минприроды для региональных операторов.

«При интеграции с федеральными государственными системами на первый план выходят вопросы безопасности и защиты информации. Информационный обмен с ФГИС УТКО может поддерживаться только программно-техническими средствами, соответствующими всем требованиям. АИС „АПРО“ в этом отношении не исключение, и для нее задана самая высокая планка по стандартам безопасности», — отметила генеральный директор ООО «А.ПРО» Мария Чахнина.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России.