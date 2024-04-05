Экология 05 апреля 2024, 11:06 РЭО импортозаместил 21 зарубежное ПО для навигации, мониторинга и других задач в сфере отходов РЭО

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Российский экологический оператор перешел на программное обеспечение (ПО) отечественного производства по 21 наименованию, включая антивирусы, криптографическую защиту информации и электронный документооборот.

«Импортозамещение — одна из важнейших задач государства на пути к технологической независимости отраслей экономики. С учетом текущей политической и экономической обстановки в мире, вопрос импортозамещения как в отраслях экономики в целом, так и в управлении бизнес-процессами Компании встал более остро. Заданный Президентом Российской Федерации вектор на развитие российской ИТ-отрасли находит отклик в ряде стратегических документов, актах Президента Российской Федерации, актах Правительства Российской Федерации и прочих документах», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Перечень классов ПО, по которым в РЭО уже достигнуто 100% импортозамещение (21 наименование): средства мониторинга и управления, межсетевые экраны, средства фильтрации негативного контента, антивирусной защиты, выявления целевых атак, защиты от несанкционированного доступа к информации, гарантированного уничтожения данных, обнаружения и предотвращения утечек информации, криптографической защиты информации и электронной подписи, защиты каналов передачи данных, в том числе криптографическими методами, разработки, тестирования и отладки, поисковые, геоинформационные и навигационные средства (gis), справочно-правовые, информационные системы для решения специфических отраслевых задач, коммуникационное программное обеспечение, браузеры, системы электронного документооборота, средства распознавания символов, управления бизнес-процессами (bpm), финансового менеджмента, управления активами и трудовыми ресурсами (erp).

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в рамках национальной цели установлен целевой показатель по увеличению вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий. Следуя заданным целям, РЭО в рамках Стратегии цифровой трансформации на 2023−2025 годы, утвержденной в I квартале 2023 года, приступил к переходу на использование российского программного обеспечения и российской радиоэлектронной продукции.

С апреля по декабрь 2023 года РЭО в рамках указанной Стратегии выполнен ряд организационных мероприятий, направленных на обеспечение процесса импортозамещения в компании. Проведено тестирование российского программного обеспечения и оценка его совместимости с ИТ-оборудованием, используемым компанией, определены перечни российского программного обеспечения и радиоэлектронной продукции, необходимых к приобретению на период 2024–2026 годах.

«На сегодняшний день в РЭО перешли на 100% использование более чем по 20 классам российского программного обеспечения, в том числе средства защиты от несанкционированного доступа к информации, средства гарантированного уничтожения данных, программное обеспечение среды разработки, тестирования и отладки и прочее», — добавил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

К 1 января 2025 года планируется выполнить переход на российское программное обеспечение в том числе по следующим классам: средства виртуализации, средства резервного копирования, операционные системы, офисные пакеты.