РЭО и власти Приморья обсудили создание экотехнопарка

Российский экологический оператор и руководство Приморского края обсудили создание в регионе экотехнопарка, который будет включать в себя объекты по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Проект будет реализован на основе концессионного соглашения в рамках экономики замкнутого цикла.

«Обсудили с властями Приморского края развитие инфраструктуры и вопрос создания экотехнопарка на территории региона. Он будет включать в себя объекты обращения с ТКО. Инвестиционный проект планируется реализовать на основе концессий. Первоочередные мероприятия для реализации пилотного проекта по формированию экономики замкнутого цикла в Приморском крае будут включать в себя передачу земельного участка, верификацию потоков отходов, которые можно утилизировать в экотехнопарке, поиск резидентов и формирование заказа. Результатом станет созданная инфраструктура обращения с вторичными ресурсами, ввести в эксплуатацию экотехнопарк планируется до конца 2024 года», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Инвестиционные проекты могут быть реализованы на основе концессионного соглашения через совместное предприятие, которое учредят РЭО и правительство Приморского края.

В первую очередь стороны займутся передачей земельного участка

для размещения экотехнопарка в пользование ППК «Российский экологический оператор», затем верифицируют потоки отходов, вторичных материальных ресурсов, которые могут быть утилизированы на мощностях экотехнопарка, далее заключат соглашения с потенциальными резидентами и после этого сформируют государственный и муниципальный заказ на продукцию, которая может производиться на мощностях экотехнопарка.