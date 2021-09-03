РЭО и университет Плеханова начнут готовить специалистов по экономике замкнутого цикла

В Российском экономическом университете имени Плеханова появилась возможность получить степень бакалавра или магистра по направлению «Экономика замкнутого цикла». В разработке учебной программы участвует Российский экологический оператор (РЭО).

Соглашение между РЭО и университетом было подписано во Владивостоке на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщили на сайте оператора.

«Совместный проект с университетом Плеханова позволит вырастить целую когорту узких специалистов, чьи знания и умения будут направлены на формирование экономики замкнутого цикла в России. РЭО примет участие в разработке образовательных программ для студентов бакалавриата и магистратуры, они будут изучать в том числе „зеленые“ финансы, государственное управление, господдержку в сфере обращения с отходами, тарифное регулирование на вывоз ТКО и не только», — рассказал генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Также РЭО разработает дополнительные профессиональные программы и с другими образовательными организациями. Практику студенты направления «Экономика замкнутого цикла» смогут проходить в РЭО.