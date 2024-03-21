Экология 21 марта 2024, 18:00 РЭО и Университет Косыгина создадут лабораторию для изучения переработки текстиля РЭО

Читать 360tv в

Лаборатория для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и изучения переработки текстильных отходов появится на базе Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и ректор Валерий Белгородский провели 21 марта рабочую встречу и обсудили сотрудничество.

«Один из важнейших вопросов на повестке развития отрасли и формирования экономики замкнутого цикла — это создание кадрового резерва. Для этого мы обсудили создание программ дополнительного образования на базе университета Косыгина, в рамках которых будем совместно готовить специалистов в области устойчивого дизайна текстильных изделий, а также в области химической переработки текстиля. Но еще важно развивать технологии и привлекать для этого науку. Поэтому еще одной темой стал вопрос разработки и локализации технологий химической переработки в России. Для этого требуется проведение НИОКР. Вместе с вузом мы проработаем возможность создать для этого лабораторию на его базе. Для поддержки этого проекта привлечем также Минпромторг», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

«Наш университет является участником рабочей группы ППК РЭО в направлении технологий производства и переработки трудно перерабатываемых отходов, а именно отходов смешанного текстиля. Я хочу отметить профессора университета Кильдеевну Наталию Рустемовну, которая активно работает по созданию технологии рецетинга целлюлозы и полиэфирных волокон на базе переработке вторичного текстиля. С этой целью мы входим в этот консорциум. В сфера вторичной переработки циркулярной экономики не хватает более 30 тысяч специалистов, поэтому все специалисты, которые готовит наш университет будут востребованы», — отметил ректор РГУ имени А. Н. Косыгина Валерий Белгородский.

В частности на базе вуза может проходить НИОКР по разработке технологий химической утилизации текстильных отходов с последующим производством из получаемого вторичного сырья, натурального, лиоцелльного и полиэфирного синтетического волокон.

«На встрече мы также обсудили основную проблему отечественной легкой промышленности — ее сырьевую обеспеченность. На сегодняшний день 90% натурального и синтетического волокна импортируются в Россию. И мы видим будущий потенциал синергии отрасли легкой промышленности и отрасли обращения с отходами в части создания вторичной сырьевой базы. Она позволит в результате переработки текстильных отходов обеспечить легкую промышленность сырьем примерно в половине объема ее потребности. Это порядка 500 тысяч тонн вторичного волокна», — добавил директор по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам РЭО Георгий Петришин.

В рамках встречи прошла открытая лекция Валерия Белгородского и Дениса Буцаев с профессорско-преподавательского состава и студентами университета.

«Как выяснилось на сегодняшней встрече, точек пересечения может быть гораздо больше. Открытая лекция дала более широкое видение в подготовке образовательных программ не только технологов, но и экономистов для решения задач циркулярной замкнутой экономики. К 26 марта мы выйдем не только с соглашением о сотрудничестве, но и с дорожной картой по образовательной деятельности. А по научной деятельности сегодня очень плотно обсуждали с Валерием Савельевичем и Денисом Петровичем о возможных направлениях работы. Тут есть перспективы с участием и поддержкой Министерств, Правительственных структур. Мы ожидаем плодотворное сотрудничество», — резюмировал проректор по науке и инновациям РГУ имени А. Н. Косыгина Алексей Силаков.

Во время визита в университет Денис Буцаев также осмотрел технопарк и выставочные залы, провел открытую лекцию «Ответственное потребление текстиля, обращение с отходами текстиля в России» для студентов.