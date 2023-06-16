Экология 16 июня 2023, 15:47 РЭО и Тульская область подписали соглашение о создании завода по переработке базовых масел

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Объект даст региону до 330 новых рабочих мест.

Российский экологический оператор, Правительство Тульской области и ООО «РПМ — Узловая» заключили трехстороннее соглашение, в рамках которого в регионе будет построен завод по восстановлению базовых масел и последующему производству готовых индустриальных, моторных и прочих технических масел. Подписание между главой РЭО Денисом Буцаевым, губернатором Алексеем Дюминым и представителем «РПМ — Узловая» Алексеем Гарбером состоялось на полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«С Тульской областью и инвестором подписано соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), вторичными ресурсами. Оно направлено на предотвращение вредного воздействия таких отходов на здоровье человека и окружающую среду, вовлечение отходов в хозяйственный оборот. В рамках соглашения в три этапа будет построен завод по производству масел из отработанных базовых масел. Создание такого объекта соответствует принципам экономики замкнутого цикла, проект может быть поддержан со стороны РЭО», — сообщил Денис Буцаев.

Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 1,6 млрд рублей на первом этапе и в 3,2 млрд рублей — на втором. Объект даст региону до 330 новых рабочих мест. Первую очередь объекта планируется построить до конца 2026 года, вторую — до конца 2028 года.