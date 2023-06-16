Экология 16 июня 2023, 14:16 РЭО и Татарстан договорились о запуске проектов по объектам ТКО на основе концессий

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Проекты по созданию новых объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Республике Татарстан планируется реализовывать на основе концессионных соглашений. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и президент Республики Рустам Минниханов подписали на полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение. Подписание проходило в присутствии заместителя председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко.

«Подписали с Рустамом Нургалиевичем соглашение о реализации инвестпроектов по созданию перспективных объектов ТКО на основе концессий. В Республике уже подписана дорожная карта, предполагающая строительство двух комплексных объектов мощностью 1,1 млн тонн в год с объемом инвестиций более 15 млрд рублей. РЭО сможет профинансировать проекты в размере 95% от стоимости проекта. На земельных участках для создания перспективных объектов уже ведутся изыскания», — сказал Денис Буцаев.

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Планируемые к заключению в Татарстане концессионные соглашения будут одними из крупнейших по объему инвестиций в РФ.

Создание объектов позволит Республике достичь целевых показателей по снижению захоронения отходов на полигонах в два раза и сортировке 100% ТКО.