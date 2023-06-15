Экология 15 июня 2023, 15:15 РЭО и Тамбовская область заключили соглашение о запуске проектов ТКО на основе концессий

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Тамбовской области Максим Егоров подписали соглашение о сотрудничестве на полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«На территории Тамбовской области планируются к реализации инвестиционные проекты по строительству, реконструкции, модернизации объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) посредством концессий. Данный механизм показал свою востребованность среди российских регионов. На встрече мы также обсудили развитие инфраструктуры обращения с отходами в регионе и перспективные объекты», — сообщил Денис Буцаев.

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РЭО рассмотрит возможность предоставления мер поддержки для реализации проектов по созданию и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обращение с ТКО в Тамбовской области, в том числе за счет средств, полученных от выпуска облигаций ППК.